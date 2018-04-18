Роскомнадзор собирается заняться проверкой соцсети Facebook
Если она не выполнит целый ряд требований, встанет вопрос о блокировке, заявил глава ведомства Александр Жаров. В интервью газете «Известия» он сказал, что проверка пройдёт до конца года. По словам Жарова, Роскомнадзор добивается локализации баз данных российских пользователей на территории нашей страны, удаления запрещённой информации и соблюдения ряда других законов.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
opiatnovyi63 18 апреля 2018 | 05:13
Занавес пора опускать..И чтобы никто не смел критиковать воровскую власть, а если критиковать, то дозировано и по согласованию с начальством!
niknov 18 апреля 2018 | 05:18
Уже заблокирован американский сайт Pinterest. Абсолютно безобидный сайт о деревообработке.