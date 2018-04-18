Роскомнадзор собирается заняться проверкой соцсети Facebook

Если она не выполнит целый ряд требований, встанет вопрос о блокировке, заявил глава ведомства Александр Жаров. В интервью газете «Известия» он сказал, что проверка пройдёт до конца года. По словам Жарова, Роскомнадзор добивается локализации баз данных российских пользователей на территории нашей страны, удаления запрещённой информации и соблюдения ряда других законов.