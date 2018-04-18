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05:04, 18 апреля 2018

Майк Помпео во время тайного визита в КНДР встретился с Ким Чен Ыном

Директор ЦРУ и кандидат на пост госсекретаря США Майк Помпео во время тайного визита в КНДР встретился с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета The Washington Post. По словам собеседников издания, целью было подготовить личную встречу президента США и лидера КНДР. В ЦРУ и Белом доме, как и в Пхеньяне, эту информацию комментировать отказались. Сам американский лидер Дональд Трамп накануне сообщил, что США и Северная Корея приступили к прямым переговорам на «очень высоком уровне».

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payalnick 18 апреля 2018 | 05:14

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