Российские власти до октября продлили разрешение на пролёт американских лайнеров над территорией нашей страны
Об этом сообщили в Госдепартаменте США. Ранее там отмечали, что ряд американских авиакомпаний готовится изменить маршруты из-за возможного запрета на пролёт над территорией России, поскольку действие соглашения между американскими перевозчиками и российским правительством закончилось во вторник.
Комментарии1
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niknov 18 апреля 2018 | 05:26
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