Российские власти до октября продлили разрешение на пролёт американских лайнеров над территорией нашей страны

Об этом сообщили в Госдепартаменте США. Ранее там отмечали, что ряд американских авиакомпаний готовится изменить маршруты из-за возможного запрета на пролёт над территорией России, поскольку действие соглашения между американскими перевозчиками и российским правительством закончилось во вторник.