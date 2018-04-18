Группа молодых людей в медицинских масках устроила погром в центре Еревана

Они разбили витрины магазинов, сломали светофоры и дорожные знаки. Это произошло после того, как полиция начала освобождать улицы и площади от протестующих.

Акции протеста начались в Армении 13 апреля. Их участники выступали против выдвижения бывшего президента Сержа Саргсяна на пост премьер-министра страны. В понедельник в результате столкновений протестующих с полицией пострадали более 40 человек. Накануне армянский парламент, несмотря на массовые акции протеста, избрал Саргсяна главой правительства.