Роскомнадзор действует разумно в ситуации с блокировками IP-адресов, полагает глава ведомства Александр Жаров

Как он выразился в интервью газете «Известия», у Роскомнадзора «нет намерения «класть» весь интернет». Жаров также назвал не соответствующими действительности данные о том, что из-за ограничения доступа к IP-адресам, с трудностями столкнулись банки, магазины и другой бизнес. «Уверенно могу сказать, что в 99,9% случаев ничего, выражаясь техническим языком, не легло, помимо, как раз» Телеграма, — добавил глава ведомства.

По данным основателя Телеграма Павла Дурова, пытаясь ограничить доступ к мессенджеру, Россия заблокировала более 15 миллионов IP-адресов. Из-за последствий действий Роскомнадзора около 60 компаний только за вчерашний день обратились к юристам международной правозащитной группы «Агора» за правовой помощью. Об этом сообщили в самой ассоциации.