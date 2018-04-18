Роскомнадзор действует разумно в ситуации с блокировками IP-адресов, полагает глава ведомства Александр Жаров
Как он выразился в интервью газете «Известия», у Роскомнадзора «нет намерения «класть» весь интернет». Жаров также назвал не соответствующими действительности данные о том, что из-за ограничения доступа к IP-адресам, с трудностями столкнулись банки, магазины и другой бизнес. «Уверенно могу сказать, что в 99,9% случаев ничего, выражаясь техническим языком, не легло, помимо, как раз» Телеграма, — добавил глава ведомства.
По данным основателя Телеграма Павла Дурова, пытаясь ограничить доступ к мессенджеру, Россия заблокировала более 15 миллионов IP-адресов. Из-за последствий действий Роскомнадзора около 60 компаний только за вчерашний день обратились к юристам международной правозащитной группы «Агора» за правовой помощью. Об этом сообщили в самой ассоциации.
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
r88w556xl4 18 апреля 2018 | 04:44
А Телеграм-то действительно слёг, слаба кишка у Дурова против России.
danko1 18 апреля 2018 | 04:57
Глава позорного надзорного ведомства сам себя похвалил.
Ну кто же еще его похвалит, кроме воров-хозяев, чей заказ он выполняет?
vit0nix 18 апреля 2018 | 05:12
r88w556xl4: ой не надо врать, норм работает без всяких дополнительных обходов. В лучшем случае вы на сам сайт телеграма через бразуер залезли там он конечно заблочен, в худшем просто врун
rifles 18 апреля 2018 | 05:00
Низкий поклон вам,добрые люди,что вы решили "не класть",а сами обос@ались))