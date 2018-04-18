Роскомнадзор лишь к вечеру вторника смог восстановить работу своего сайта

Он был недоступен на протяжении восьми часов, сообщает агентство ТАСС. Сбои в работе сайта начались накануне утром. Ведомство сообщило, что зафиксировало три DDoS-атаки. Первые две, как заявили в Роскомнадзоре, удалось успешно отразить.