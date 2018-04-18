Роскомнадзор лишь к вечеру вторника смог восстановить работу своего сайта
Он был недоступен на протяжении восьми часов, сообщает агентство ТАСС. Сбои в работе сайта начались накануне утром. Ведомство сообщило, что зафиксировало три DDoS-атаки. Первые две, как заявили в Роскомнадзоре, удалось успешно отразить.
Комментарии2
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hruk Алексей Майоров 18 апреля 2018 | 04:30
Враньё, сайт всё ещё не работает, проверяем, трайс не проходит, вот, результат http://rlu.ru/013UM1
stanislav1975 18 апреля 2018 | 05:25
Я чет не понял - кто кого в итоге заблокировал?