Пресненский суд Москвы сегодня начнёт рассматривать по существу дело о нападении на ведущую «Эха» Татьяну Фельгенгауэр
Пресненский суд Москвы сегодня начнёт рассматривать по существу уголовное дело о нападении на ведущую «Эха» Татьяну Фельгенгауэр. На скамье подсудимых – 49-летний Борис Гриц, обвиняемый в покушении на убийство. Как ожидается, сегодня суд допросит свидетелей. Сама Татьяна Фельгенгауэр сообщила, что на этом заседании присутствовать не планирует.
Комментарии0
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт