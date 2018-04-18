Пресненский суд Москвы сегодня начнёт рассматривать по существу дело о нападении на ведущую «Эха» Татьяну Фельгенгауэр

Пресненский суд Москвы сегодня начнёт рассматривать по существу уголовное дело о нападении на ведущую «Эха» Татьяну Фельгенгауэр. На скамье подсудимых – 49-летний Борис Гриц, обвиняемый в покушении на убийство. Как ожидается, сегодня суд допросит свидетелей. Сама Татьяна Фельгенгауэр сообщила, что на этом заседании присутствовать не планирует.