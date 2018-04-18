В США один человек погиб и семеро пострадали после того, как во время полёта взорвался один из двигателей Боинга

В США один человек погиб и семеро пострадали после того, как во время полёта взорвался один из двигателей пассажирского Боинга. На борту было около 150 человек. После взрыва оказались повреждены крыло, фюзеляж и иллюминаторы. По словам пассажиров, одну из летевших этим рейсом женщин стало затягивать в разбитый иллюминатор, но её затащили обратно. По предварительным данным, именно она впоследствии скончалась. Во всяком случае так написал в Твиттере один из очевидцев. Самолёт летел из Нью-Йорка в Даллас, в результате он совершил экстренную посадку в Филадельфии, сообщает телеканал NBC.