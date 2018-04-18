В США один человек погиб и семеро пострадали после того, как во время полёта взорвался один из двигателей Боинга
В США один человек погиб и семеро пострадали после того, как во время полёта взорвался один из двигателей пассажирского Боинга. На борту было около 150 человек. После взрыва оказались повреждены крыло, фюзеляж и иллюминаторы. По словам пассажиров, одну из летевших этим рейсом женщин стало затягивать в разбитый иллюминатор, но её затащили обратно. По предварительным данным, именно она впоследствии скончалась. Во всяком случае так написал в Твиттере один из очевидцев. Самолёт летел из Нью-Йорка в Даллас, в результате он совершил экстренную посадку в Филадельфии, сообщает телеканал NBC.
Комментарии6
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rabin_tagor 18 апреля 2018 | 04:24
Женщина в госпитале. На этот момент жива.
pravdoiskatel 18 апреля 2018 | 04:41
Один двигатель в полете взорвался, иллюминатор вышибло, а самолет совершил при этом посадку! И пострадало всего несколько человек! Вот это выживаемость Боинга!
bazhov 18 апреля 2018 | 04:55
pravdoiskatel: Это потому, что их из нашего титана делают.
sergoder172 18 апреля 2018 | 04:45
Ничего себе Боинг самолеты делает? Наша Тушка пошла бы камнем на землю и было бы 150 трупов!
mavviomi 18 апреля 2018 | 05:06
Женщина уже не жива, а двигатель не взорвался, а оторвалась лопатка компрессора, которая частично разрушила корпус двигателя и пробила флюзеляш.
vikchem 18 апреля 2018 | 05:19
bazhov: Потому что была сделана из российского титана.