Около 60 компаний обратились к юристам «Агоры» за правовой помощью из-за действий Роскомнадзора
Около 60 компаний обратились к юристам международной правозащитной группы «Агора» за правовой помощью из-за действий Роскомнадзора. Об этом изданию «Медуза» сообщил юрист Дамир Гайнутдинов. По его словам, среди тех, кому понадобилась помощь – интернет-магазины, службы доставки, прокси-серверы.
Юристы «Агоры» представляют интересы мессенджера Telegram. Руководитель правозащитной группы Павел Чиков накануне рассказал, что ассоциация запустила «горячую линию» для помощи компаниям, которые столкнулись с техническими проблемами из-за блокировок.
Как сообщил накануне основатель Телеграма Павел Дуров, пытаясь ограничить доступ к мессенджеру, Россия заблокировала более 15 миллионов IP-адресов.
Комментарии4
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sunisshining 18 апреля 2018 | 03:38
Спасибо, что не молчим )
Это какой-то караул. У нас тоже сервер с Амазона перестал быть доступен. Ладно, наш технический, а что у интернет магазинов, где каждая минута простоя денег стоит? А у всяких веб сервисов? А банки? Многие на Амазоне хостятся...А если база данных там живет, накопленная многолетним трудом, ее ведь даже не сбэкапить?
А эти чуваки еще такое издевательство постят: Роскомнадзор создал «горячую линию» с целью противодействия распространению ложной информации в связи с ограничением доступа к Telegram http://rkn.gov.ru/news/rsoc/news56896.htm
sunisshining 18 апреля 2018 | 03:47
Напишите, где "горячая линия" Агоры
djuga 18 апреля 2018 | 03:50
Заблокировать десятки миллионов IP-адресов, создать грандиозные проблемы десяткам российских компаний, разного рода крупному и мелкому бизнесу, потратить кучу сил, времени и денег на все это... А на что? Не на свалки, травящие людей, не на обеспечение безопасности детей в "зимних вишнях", а на то, чтобы "поднагнуть" всего одного неугодного режиму человека, который и в России-то не живет, но который легко и изящно сбил спесь с российских чиновников. Как это можно назвать - впустить раненого дикого кабана в посудную лавку, выстрелить себе в ногу, или все же назло всему миру разбомбить Воронеж?
Как же смешно, нелепо и убого выглядит сейчас наша страна стараниями путинских холуев....
democ 18 апреля 2018 | 04:07
Роскомнадзор вступил на тропу войны с собственным народом. Назревает вопрос, а нужны ли нам эти контролирующие органы, если от них одни проблемы?