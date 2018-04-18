Глава Роскомнадзора отверг версию о том, что за блокировкой мессенджера Telegram может стоять передел рынка
Глава Роскомнадзора Александр Жаров отверг версию о том, что за блокировкой мессенджера Telegram может стоять передел рынка. В интервью газете «Известия» он также отметил, что заставить пользователей мгновенно отказаться от привычного Телеграма и массово перейти на «TamTam» или другой мессенджер невозможно.
TamTam – это проект Mail.ru Group, его активно начали рекламировать сразу после того, как суд постановил заблокировать Telegram. О переходе в TamTam объявили ряд российских государственных ведомств, например Следственный комитет. В этом мессенджере также появились копии некоторых популярных телеграм-каналов, причём, как говорят авторы этих телеграмм-каналов, они не имеют к ним отношения.
Комментарии3
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chernyij 18 апреля 2018 | 03:40
Зачем ТамТам, когда есть ТукТук?
opiatnovyi63 18 апреля 2018 | 03:47
Конечно, передел рынка , одновременно беспредел воровской власти !
pusto1 18 апреля 2018 | 04:08
это голова тупая виновата и безграничная жадность