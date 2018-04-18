Глава Роскомнадзора отверг версию о том, что за блокировкой мессенджера Telegram может стоять передел рынка

Глава Роскомнадзора Александр Жаров отверг версию о том, что за блокировкой мессенджера Telegram может стоять передел рынка. В интервью газете «Известия» он также отметил, что заставить пользователей мгновенно отказаться от привычного Телеграма и массово перейти на «TamTam» или другой мессенджер невозможно.

TamTam – это проект Mail.ru Group, его активно начали рекламировать сразу после того, как суд постановил заблокировать Telegram. О переходе в TamTam объявили ряд российских государственных ведомств, например Следственный комитет. В этом мессенджере также появились копии некоторых популярных телеграм-каналов, причём, как говорят авторы этих телеграмм-каналов, они не имеют к ним отношения.