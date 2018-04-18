Племянница отравленного в Солсбери бывшего полковника ГРУ Виктория Скрипаль намерена пожаловаться в ООН

Это произойдёт в том случае, если Великобритания повторно откажет ей в выдаче визы. Об этом Скрипаль сказала в эфире «Эха». Она добавила, что обращение будет адресовано лично генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу. Ранее Виктория Скрипаль сообщила, что будет добиваться встречи со своими пострадавшими в Великобритании родственниками до тех пор, пока они лично не скажут ей, что не хотят её видеть.