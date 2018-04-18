Племянница отравленного в Солсбери бывшего полковника ГРУ Виктория Скрипаль намерена пожаловаться в ООН
Это произойдёт в том случае, если Великобритания повторно откажет ей в выдаче визы. Об этом Скрипаль сказала в эфире «Эха». Она добавила, что обращение будет адресовано лично генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу. Ранее Виктория Скрипаль сообщила, что будет добиваться встречи со своими пострадавшими в Великобритании родственниками до тех пор, пока они лично не скажут ей, что не хотят её видеть.
Комментарии10
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niknik 18 апреля 2018 | 03:11
Начал слушать эту передачу с ней на Эхе, но после того как она заявила, что она "коммунистка" - плюнул и ушёл. Пусть жалуется хоть в Канатчикову дачу - с ней всё ясно!))
alex362 18 апреля 2018 | 03:21
"Да, дураков на Руси на сто лет вперед припасено"(с)
bl 18 апреля 2018 | 03:26
Надо писать в Спортлото.
opiatnovyi63 18 апреля 2018 | 03:39
Может быть, настоящей Виктории Скрипаль в живых уже нет!
tks 18 апреля 2018 | 03:40
Лживая мерзавка. Пропищала про отравление морепродуктами, когда же это Существо спросили, какими конкретно и почему она так думает, то эта Мерзость тут же перевела стрелки на домашних животных; потом Существо вернулось снова этому вопросу и пропищало возмущенно, что ей видеться не дают!
Видно, что тётя "заряженная" и "подготовленная".
tks 18 апреля 2018 | 03:42
Ещё Папе Римскому непременно напиши!
Омерзительная, противная тётка! Лживая насквозь!
salut__521 18 апреля 2018 | 03:42
У плямянницы, смотрю, характер не только стервозный, но и туповатый...
sergirusso 18 апреля 2018 | 03:48
Типичный представитель "быдла Плешивца". Странно, что решила обратиться в ООН, а не в Басманный суд.
hrzn877 18 апреля 2018 | 03:53
Что интересно, у неё даже не промелькнёт мысли, какое отношение ООН имеет к выдаче виз... Совершенно тупейшее существо, хотя оно такое, какое есть. Напоминает госдумских товарищей.
sergei_70 18 апреля 2018 | 03:59
Мне, почему-то, кажется, что ей надо жаловаться не в ООН, а в "Спортлото".