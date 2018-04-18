Причиной крушения Ми-8 в Хабаровске стало столкновение вертолёта с антенной
Таковы предварительные выводы после расшифровки «чёрных ящиков», сообщили в Межгосударственном авиационном комитете агентству Интерфакс.
Ми-8 разбился в Хабаровске 11 апреля. Он упал на пустыре в районе улицы Антенная. Погибли 6 человек.
Комментарии6
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palmcoast___ 18 апреля 2018 | 03:11
Обидно конечно, когда любая старуха при посадке картошку, лопатой может сбить МИ-8. Что там в России за армия..?
grashupfer 18 апреля 2018 | 03:26
palmcoast___: Не, не любая. Это, наверное, внучка легендарного Петьки из одного рассказа о полевом командире Василии Иваныче, названная так в честь своей бабушки.
Слышал эту историю, попугай?)
palmcoast___ 18 апреля 2018 | 03:28
grashupfer:
Про калитку на самолете?, слышал.
grashupfer 18 апреля 2018 | 03:34
palmcoast___: Не, может контекст один и тот же, но моя древняя редакция звучит так:
- Где Петька, - спрашивает Василий Иваныч у Фурманова, входя в хату.
- Петька-то? Да на крыше. Антенну натягивает.
- Чёй-то их на крышу-то понесло? А впрочем какое красивое имя - Антенна...
palmcoast___ 18 апреля 2018 | 03:44
grashupfer:
От Антенны отвлекся сразу, как про нее прочитал., тем более название улицы подсунули.
Я про калитку на ираплане, которую заипунькался открывать Петька, чтобы пули через нее пролетали, когда по ним белые стреляли.
grashupfer 18 апреля 2018 | 03:51
palmcoast___: А). Это я виноват - имя твоей боевой старушки с лопатой не указал. Антенна Петровна, например)