Причиной крушения Ми-8 в Хабаровске стало столкновение вертолёта с антенной

Таковы предварительные выводы после расшифровки «чёрных ящиков», сообщили в Межгосударственном авиационном комитете агентству Интерфакс.

Ми-8 разбился в Хабаровске 11 апреля. Он упал на пустыре в районе улицы Антенная. Погибли 6 человек.