Российские власти продлили американским авиаперевозчикам разрешения на транзитные перелёты
Об этом сообщает Госдепартамент США. Минтранс России уведомил Вашингтон о том, что новые разрешения будут действовать до конца октября. Ранее в Госдепе заявили, что ряд американских авиакомпаний готовится изменить маршруты из-за возможного запрета на пролёт над территорией России, поскольку действие соглашения между американскими перевозчиками и российским правительством закончилось во вторник.
Комментарии7
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niknik 18 апреля 2018 | 03:07
Слава тебе яйца! А то они вообще уже хотели своих авиаперевозчиков всех разогнать, а тут царь-батюшка наш взял да помиловал. В кои века то! )))
sergirusso 18 апреля 2018 | 03:24
niknik: Ну это нен отымели Плешивца, он сам отдался по любви...
juche 18 апреля 2018 | 03:12
Прогнулись и тут.
sergirusso 18 апреля 2018 | 03:19
Нагнули ещё раз Плешивого...
sergirusso 18 апреля 2018 | 03:33
Кукарекали про ответку и утерлись. Вот поэтому и называется- петух...
tks 18 апреля 2018 | 03:47
Надо же, как неожиданно! Не решились сразу отменить! Ну что же, тогда в октябре в аккурат отменят.
pavlovsky 18 апреля 2018 | 04:01
Ребята, подождите, Вы чего, шуток не понимаете. Страна с голой жопой угражает отказаться от халявного источника доходой. Вы такое еще где видели?