Российские власти продлили американским авиаперевозчикам разрешения на транзитные перелёты

Об этом сообщает Госдепартамент США. Минтранс России уведомил Вашингтон о том, что новые разрешения будут действовать до конца октября. Ранее в Госдепе заявили, что ряд американских авиакомпаний готовится изменить маршруты из-за возможного запрета на пролёт над территорией России, поскольку действие соглашения между американскими перевозчиками и российским правительством закончилось во вторник.