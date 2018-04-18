Скончалась жена экс-президента США Джорджа Буша-старшего
Об этом сообщает агентство Рейтер. Барбаре Буш было 92 года. Ранее американские газеты писали, что она не стала обращаться в больницу, несмотря на ухудшение состояния здоровья.
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Об этом сообщает агентство Рейтер. Барбаре Буш было 92 года. Ранее американские газеты писали, что она не стала обращаться в больницу, несмотря на ухудшение состояния здоровья.
Сначала на сирийском народе испробовали «арабскую весну», сейчас американские умные ракеты За всем этим стоят те, кто претендует на моральное лидерство в этом мире, заявляет о своей исключительности. Надо быть по-настоящему исключительным, чтобы в момент, когда Сирия получила шанс на мирное будущее, обстрелять ее столицу…
Комментарии1
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palmcoast___ 18 апреля 2018 | 03:31
Вообще то в таких случаях за медицинской помощью родителям обращаются дети.