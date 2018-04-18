Полуфинальные матчи розыгрыша Кубка России по футболу пройдут сегодня в Москве и Курске
За право сыграть в финале поборются «Спартак» и «Тосно», а также «Авангард» и «Шинник». Чемпион страны «Спартак» в воскресенье потерпел первое за 19 матчей поражение в чемпионате страны, в гостях он уступил «Уралу» со счётом 1:2. Как отмечает агентство ТАСС, это поражение фактически лишило московский клуб надежд на сохранение чемпионского титула – отставание «Спартака» от «Локомотива» составляет пять очков при лишней игре у конкурента, которому достаточно в оставшихся пяти матчах набрать семь очков, чтобы гарантировать себе первое место.
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