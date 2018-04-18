Силовики пытали фигуранта «пензенского дела» Дмитрия Пчелинцева и угрожали тем, что сымитируют его самоубийство

Сотрудники силовых структур пытали фигуранта так называемого «пензенского дела» Дмитрия Пчелинцева и угрожали тем, что сымитируют его самоубийство. Об этом рассказала мать арестованного, сообщает издание «Медиазона». Светлана Пчелинцева уточнила, что это произошло, когда её сын отказался от признательных показаний, заявив, что дал их под пытками. Тогда его снова стали пытать, после чего сообщили, что устроят инсценировку самоубийства в камере и покажут родственникам видеозапись. Мать другого фигуранта дела Андрея Чернова рассказала, что её сына заставили дать признательные показания под пытками и под угрозой уголовного преследования брата-близнеца.

Следствие утверждает, что фигуранты дела, большинство из которых задержали в Пензе, были участниками «террористического сообщества» под названием «Сеть», которое собиралось дестабилизировать политическую обстановку.