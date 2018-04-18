Один человек погиб и семеро пострадали в результате взрыва двигателя самолёта летевшего из Нью-Йорка в Даллас

Об этом сообщает телеканал NBC. Спустя 20 минут после взлёта у Boeing 737-700 взорвался один из двигателей, обломки выбили иллюминатор воздушного судна, произошла разгерметизация. По словам пассажиров, одну женщину затянуло в иллюминатор, но её удалось затащить обратно в самолёт. Один из тех, кто был на борту сообщил в Твиттере, что именно эта пассажирка в последствии скончалась. Всего в лайнере находилось около 150 человек. Самолёт компании Southwest Airlines экстренно приземлился в аэропорту Филадельфии.