Пытаясь ограничить доступ к Телеграму, Россия заблокировала более 15 миллионов IP-адресов
Об этом сообщил основатель мессенджера Павел Дуров на своей странице в Инстаграме. Он напомнил, что Telegram пока по-прежнему остаётся доступным для большинства пользователей в стране.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
tks 18 апреля 2018 | 02:16
,Это не Россия запретила. Это оккупанты России запретили.