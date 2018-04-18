В России может быть заблокирована социальная сеть Facebook
В России может быть заблокирована социальная сеть Facebook. Этого не исключил глава Роскомнадзора Александр Жаров. В интервью газете «Известия» он сказал, что решение будет принято после проверки, которая пройдёт до конца года. «Есть несколько пунктов, которые должны быть выполнены: локализация баз данных российских граждан на территории России, удаление всей запрещённой информации – а они уже значительно опаздывают по срокам – и соблюдение иных законов», цитирует Жарова газета. Глава Роскомнадзора подчеркнул, что если что-либо из этого не будет выполнено или компания не сообщит российским властям о планах действий в связи с этим, встанет вопрос о блокировке.
Комментарии1
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salut__521 18 апреля 2018 | 02:03
Окурок, закрывай быдлу тырнет и фашистская жизнь наладится!