Три перенесённых матча 23 тура чемпионата России по футболу пройдут сегодня в Москве и Петербурге

«Локомотив», «Зенит» и ЦСКА проведут домашние встречи, которые должны были состояться 18 марта. Тогда они были отложены из-за выборов президента России, напоминает агентство ТАСС. Московский «Локомотив» примет грозненский «Ахмат». Питерский «Зенит» сыграет со столичным «Динамо». Московский ЦСКА встретится с пермским «Амкаром».