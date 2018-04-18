США и КНДР приступили к прямым переговорам на «очень высоком уровне», заявил Дональд Трамп
Выступая на совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, американский лидер также сказал, что его встреча с коллегой Ким Чен Ыном может пройти в «начале июня или раньше». Ге пройдут переговоры пока неизвестно, рассматриваются разные варианты.
Комментарии1
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sergei_tn 18 апреля 2018 | 01:30
Выходит наши глупее корейцев.