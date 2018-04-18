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01:07, 18 апреля 2018

Совбез ООН сегодня рассмотрит доклад Организации по запрещению химического оружия по делу об отравлении Скрипалей

Встреча пройдёт по инициативе Великобритании. Ранее сообщалось, что организация завершила расследование. На прошлой неделе её эксперты опубликовали часть доклада. В тексте говорилось, что британские правоохранительные органы верно идентифицировали тип нервно-паралитического вещества, использованного при покушении на бывшего полковника ГРУ.

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