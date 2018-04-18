Совбез ООН сегодня рассмотрит доклад Организации по запрещению химического оружия по делу об отравлении Скрипалей

Встреча пройдёт по инициативе Великобритании. Ранее сообщалось, что организация завершила расследование. На прошлой неделе её эксперты опубликовали часть доклада. В тексте говорилось, что британские правоохранительные органы верно идентифицировали тип нервно-паралитического вещества, использованного при покушении на бывшего полковника ГРУ.