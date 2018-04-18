В Кремле и Госдуме продолжают пользоваться мессенджером Телеграм, заблокированным в России
На это обратила внимание радиостанция «Говорит Москва». Так, например, накануне несколько раз появился в сети пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В середине дня был онлайн в Телеграме вице-спикер Госдумы Пётр Толстой, говоривший в связи с блокировкой о необходимости соблюдать закон. Пользовался вчера Телеграмом и зампред комитета Госдумы по информационным технологиям Владимир Крупенников – ранее он предлагал ограничить использование VPN для обхода блокировок мессенджера.
Кроме того, в понедельник был активен аккаунт бывшего пресс-секретаря Роскомнадзора Вадима Ампелонского. Он сейчас находится под домашним арестом и ему вообще запрещено пользоваться интернетом.
Комментарии8
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sproter 18 апреля 2018 | 01:21
Пародия на государство.
submarina_1 18 апреля 2018 | 01:27
Правильно - всех запрещающих Телеграм сдали с потрохами! У этих мерзавцев для себя один закон, а для "электората" - другой!
vedma2017 18 апреля 2018 | 01:36
submarina_1:
Себя они считают выше всех законов, для них "законы не писаны".
vot_eto_da 18 апреля 2018 | 01:37
Это телеграм у кого надо телеграм ( версия для публики )
Проверяли эффективность блокировки ( версия для начальства)
Они хочут свою образованность показать ( реплика о телеграфисте, "Свадьба" А.П. Чехова )
mozhem_povtorit 18 апреля 2018 | 01:41
Нужно их зафлудить, чтобы исполняли закон.
navsegda 18 апреля 2018 | 01:55
Строгость российских законов смягчается необязательностью их исполнения
palmcoast___ 18 апреля 2018 | 02:04
Открою тут страшную тайну., думцы в тайне от кремлевцев сыр Пармазан едят, а кремлевцы, втихаря от думцев, еще и после этого сыру нюхают марафетом из Аргентины. А нюхают после Хамона и те и другие.
barsuchok 18 апреля 2018 | 02:14
Ха-ха!