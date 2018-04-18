В Кремле и Госдуме продолжают пользоваться мессенджером Телеграм, заблокированным в России

На это обратила внимание радиостанция «Говорит Москва». Так, например, накануне несколько раз появился в сети пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В середине дня был онлайн в Телеграме вице-спикер Госдумы Пётр Толстой, говоривший в связи с блокировкой о необходимости соблюдать закон. Пользовался вчера Телеграмом и зампред комитета Госдумы по информационным технологиям Владимир Крупенников – ранее он предлагал ограничить использование VPN для обхода блокировок мессенджера.

Кроме того, в понедельник был активен аккаунт бывшего пресс-секретаря Роскомнадзора Вадима Ампелонского. Он сейчас находится под домашним арестом и ему вообще запрещено пользоваться интернетом.