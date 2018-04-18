Мэр Новосибирска коммунист Анатолий Локоть собирается претендовать на пост губернатора. Об этом он сообщил на встрече с ветеранами войны и труда. «Если надо будет, если вы так решите, если посчитаете необходимым, вы мои старшие товарищи, те, с кого мы все берём пример, — я сделаю этот шаг», — сказал Локоть. Его словам приводит сайт «Тайга.инфо». Между тем, как отмечает источник РБК, нынешний глава региона Андрей Травников пытался убедить руководство КПРФ избежать выдвижения мэра в губернаторы.