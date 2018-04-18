У жён помощника президента России и владельца группы «Сумма» был совместный бизнес, утверждает телеканал «Дождь»
У Наталии Дубовицкой, супруги Владислава Суркова и Ольги Шипиловой, жены Зиявудина Магомедова были 25-процентные доли в компании, управляющей элитным рестораном Beef Bar на Пречистенской набережной в Москве. Затем они покинули проект, их доля досталась фирме, связанной с Мариной Сечиной, бывшей женой главы «Роснефти», — говорится в сообщении телеканала.
Миллиардер Зиявудин Магомедов и его брат Магомед Магомедов сейчас находятся под стражей. Их обвиняют в мошенничестве и организации преступной группы.
Комментарии12
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
trans 18 апреля 2018 | 01:09
Братья Магомедовы хорошо так Пескова подкармливали, а он что-то не разбежался за них перед шефом похлопотать. Нехорошо, Дима, нехорошо....
nikmart001 18 апреля 2018 | 01:12
Значит если я куплю акции какого нибудь "Норникеля", у меня будет совместный бизнес с ними? Не знал, хотя в одно время мне в моем банке предлагали эти акции.... Интересно, с кем у меня был бы "совместный бизнес"?
gonduras_na_colyme 18 апреля 2018 | 01:25
nikmart001: // Значит если я куплю акции какого нибудь "Норникеля", у меня будет совместный бизнес с ними? Не знал, хотя в одно время мне в моем банке предлагали эти акции.... //
Слышь, клоун, если ты сможешь купить их 25%, тогда кукарекай на здоровье.
А пока что забейся под лавку и сиди тихо.
Именно так себя ведёт ваш нацпидep-пересидент - бери пример.
А вообще на России уже до смешного доходит.
Псечин уже на уровне жён всё хапает.
Скоро его собачки, начнут отжимать доли у пёсиков Дудаевых-Магомедовых.
nikmart001 18 апреля 2018 | 01:29
gonduras_na_colyme: Хочу сказать тебе придурок, что во первых я не гражданин России, а во вторых кто мне запретит купить то, что продается на рынке? Так что ты свой Гондурас не сильно расчесывай!
gonduras_na_colyme 18 апреля 2018 | 01:42
nikmart001: Ещё раз, на пальцах, для особо одарённых.
В сабже речь шла о долях в 25%, и на этом основании делался вывод о совместном бизнесе.
Что, как ни крути, вполне справедливо - доли существенные.
Ты выдал пук в лужу с таковой идеей - можешь прикупить немного Норникеля и это тоже будет совместным бизнесом.
Моё возражение по смыслу было таковым: если ты прикупишь 0,0001% Норникеля, то ты укакаешься, жидко и навеки.
Поэтому твой вариант совместного бизнеса с Норникелем напоминает анекдот о Рабиновиче, который продавал семечки под зданием серьёзного банка и всем говорил, что у него с банком разграничение полномочий - те не толкают семечки в газетных кулёчках, а он не кредитует в миллиардных суммах.
Вывод: путриот, твой уровень мышления убогий, иди тренируйся дальше, дальше посмотрим.
alehan22274 18 апреля 2018 | 02:12
nikmart001: Вот ты для начала купи хотя бы 5% и потом уже разевай свою варежку на всю плртянку:)))
tks 18 апреля 2018 | 02:27
nikmart001: Если ты не гражданин РФ, то как ты можешь тогда визжать о своем путриотизме и любви к Фюреру?
palmcoast___ 18 апреля 2018 | 01:15
В чем сенсация? Или кто то считает, что в России можно иметь успешный бизнес без кремлевских кураторов?
Но и зря.
efilika 18 апреля 2018 | 01:23
palmcoast___: не в данном случае
tks 18 апреля 2018 | 02:29
palmcoast___: Да тут видимо, кураторы курями трусливыми оказались, мазу не держат совсем...
salut__521 18 апреля 2018 | 01:19
По заголовку можно подумать, что у помпрезидента и владельца группы имеется гарем...
tks 18 апреля 2018 | 02:24
Оккупантов не жаль, что у них там за война друг с дружкой идёт! Да пусть они друг друга поубивают, легче потом люстрировать будет оставшихся.