Ряд американских авиакомпаний готовятся изменить маршруты из-за возможного запрета на пролёт над территорией России
Это касается самолётов, летающих в страны Азии, заявила официальный представитель Госдепартамента Хизер Науэрт. По её словам, действие соглашения между американскими перевозчиками и российским правительством заканчивается через несколько часов. На этой неделе в Вашингтоне должны были пройти переговоры по поводу продления, но Москва встречу отменила, а новая дата пока не назначена, передаёт агентство Рейтер.
Комментарии8
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palmcoast___ 18 апреля 2018 | 01:18
Правильно делают. Над Донбассом российский Бук сбил самолет и над Москвой собьют, если Кремль прикажет., поди знай, когда там решат, чтобы потом говорить: а вы докажите..
nanarysix 18 апреля 2018 | 01:30
palmcoast___: Фсё правильно...путен сбил..атравил...очередная смена дебилов...
palmcoast___ 18 апреля 2018 | 01:51
nanarysix:
Так оно и есть., да Путин., без него в России и мышь не пукнет. А ты что, в хомяки записалса?
salut__521 18 апреля 2018 | 01:34
Ну без американских самолётиков чище воздух будет -сказал путриот, закупая семейные противогазы для защиты от смрада горящих свалок, лесов и выбросов химпроизводств...
stanislav1975 18 апреля 2018 | 01:54
Медленно, но верно движемся к самоизоляции.
sceptik 18 апреля 2018 | 02:04
Нет полетов - нет денег.
tks 18 апреля 2018 | 02:22
sceptik: Нет денег - оккупанты обеднеют?
tks 18 апреля 2018 | 02:20
А что ещё путисты могут мощно-ассиметричного придумать, назло проклятым пиндосам!?
Разве что опять в роли унтер-офицерской вдовы ввставиться на посмешище...