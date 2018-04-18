Ряд американских авиакомпаний готовятся изменить маршруты из-за возможного запрета на пролёт над территорией России

Это касается самолётов, летающих в страны Азии, заявила официальный представитель Госдепартамента Хизер Науэрт. По её словам, действие соглашения между американскими перевозчиками и российским правительством заканчивается через несколько часов. На этой неделе в Вашингтоне должны были пройти переговоры по поводу продления, но Москва встречу отменила, а новая дата пока не назначена, передаёт агентство Рейтер.