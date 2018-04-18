Российским студентам, обучающимся в «недружественных» странах, предложили вернуться на родину

Об этом пишет «Коммерсантъ». Соответствующий проект запустило Россотрудничество. Предложение касается россиян, которые учатся в вузах Великобритании, а также ряда других государств, и которые хотят вернуться в Россию «по политическим причинам». Россотрудничество обещает помочь студентам, а именно перевести их в МГИМО или трудоустроить. Декан факультета управления и политика МГИМО Генри Сардарян заявил, что вуз сумеет в экстренном порядке принять несколько сотен студентов.

Ранее Министерство образования сообщало, что в прошлом году в зарубежных вузах обучалось около 60-ти тысяч россиян.