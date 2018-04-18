Российским студентам, обучающимся в «недружественных» странах, предложили вернуться на родину
Об этом пишет «Коммерсантъ». Соответствующий проект запустило Россотрудничество. Предложение касается россиян, которые учатся в вузах Великобритании, а также ряда других государств, и которые хотят вернуться в Россию «по политическим причинам». Россотрудничество обещает помочь студентам, а именно перевести их в МГИМО или трудоустроить. Декан факультета управления и политика МГИМО Генри Сардарян заявил, что вуз сумеет в экстренном порядке принять несколько сотен студентов.
Ранее Министерство образования сообщало, что в прошлом году в зарубежных вузах обучалось около 60-ти тысяч россиян.
Комментарии3
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belovnikita 18 апреля 2018 | 00:09
Если хоть один приедет из США на срашку - его срочно надо показать психиатрам, а лучше выдать тряпки и пусть в сри рии воюет за карликового фюрерка
mikhail_spb_ 18 апреля 2018 | 00:18
Поскольку список "недружественных" стран будет постоянно корректироваться в соответствии со степенью обиженности нацдилера, нужно срочно вернуть на Родину студентов и вообще всех граждан России из всех без исключения стран.
Пусть отдают долги Родине и готовятся к последнему бою, в который их поведёт "дядя Вова".
askold_rurik 18 апреля 2018 | 00:25
Ну что, Трамп, допрыгался?