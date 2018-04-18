В Россию из США поставляется больше тысячи лекарственных препаратов. 90 из них не имеют аналогов
На эти 90 наименований ограничения вводиться не будут. Об этом заявил вице-спикер Вячеслав Володин в эфире российского телевидения. При этом он добавил, что эффект от реализации законопроекта об ответных мерах на санкции США будет чувствительным.
Комментарии7
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duch_nic 18 апреля 2018 | 00:10
Да хрен с ним с этим американским аспирином!..
Швейцарские лекарства всё равно лучше.
nanarysix 18 апреля 2018 | 00:14
Бле..ди.. я аш прослезился... Американское лекарство в аптеке России? Да Айфон гавёный Китай штампует.
navsegda 18 апреля 2018 | 00:25
nanarysix: Говёный айфон стоит больше штуки баксов и большинству населения РФ доступен только в виде дешёвой китайской подделки и лекарства тоже в виде дешёвых дженериков , бедность
mikhail_spb_ 18 апреля 2018 | 00:15
То, что в ответ на американские санкции кремлежулики не пощадят российское народонаселение, никто и не сомневался.
Если народонаселение терпело, когда его по ночам тысячами возили на расстрелы, то запрет американских препаратов тем более как-нибудь перетерпит.
fresh_breeze 18 апреля 2018 | 00:21
А там и Китай свои "санкции" подтянет в виде пошлин на американский импорт.
Трамп — гений, что тут ещё скажешь 8).
navsegda 18 апреля 2018 | 00:23
Интереснее сколько Россия поставляет лекарственных препаратов в США
zemljanka 18 апреля 2018 | 00:27
Как здоровье Иосифа Кобзона? До 120 лет ему. Помнится он пробивался в Европу. К детям и внукам. И лечится. И то, что творят правители - людоеды, ссоря народы, никуда не годится.