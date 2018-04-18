Задержанные во время акции против блокировки Телеграма Алехина и Энтео остались в полиции еще на одни сутки
Остальных задержанных отпустили из ОВД до суда.
«Мы чувствуем вашу поддержку и нам хорошо», — написал в своем Твиттере экс-глава движения Божья Воля Дмитрий Энтео. Вместе с участницей группы Pussy Riot Марией Алехиной и еще 10 активистами они были задержаны в понедельник у здания ФСБ на Лубянке. Статья, которая им вменяется — организация массового пребывания граждан, повлекшего нарушение общественного порядка. Поводом послужило то, что участники акции на Лубянке запускали бумажные самолетики, являющиеся символом мессенджера Телеграм. Так собравшиеся протестовали против блокировки приложения. Полицейские же объяснили задержание активистов тем, что они засоряли самолетиками пешеходную и проезжую часть. Двоих человек – Юлию Костенко и Алину Музыченко — уже оштрафовали на 10 и 20 тысяч рублей соответственно. Остальных, кроме Энтео и Алехиной, отпустили из ОВД до суда.
С понедельника Роскомнадзор пытается ограничить доступ к мессенджеру Телеграм в России из-за того, что приложение не предоставило ФСБ ключи шифрования от переписки пользователей. Телеграм пытается обойти блокировку.
Комментарии5
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sandro_007 18 апреля 2018 | 00:10
Совет да любовь, Машеньке и Дмитрию. Всегда вместе. И в горе и в радости.
mikhail_spb_ 18 апреля 2018 | 00:20
Молодцы, мильтоны!
Поймали опаснейших преступников прямо у стен чекистской цитадели!
danko_swenja 18 апреля 2018 | 00:41
mikhail_spb_: тролль юморной. Мильтоны. Кадырка. Вроде, вероятно, возможно, вероятно, наверное.
sokal123 18 апреля 2018 | 00:34
Энтео перевоспитался ,да ,ну молодец Маша . Такого активиста и на правильный путь
ed10075 18 апреля 2018 | 00:45
Задержанные не "остались", а их "оставили". Редакторы, прочувствуйте разницу в значении этих слов. И будет внимательнее. Пожалуйста.