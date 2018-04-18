Юристы Телеграма обжаловали решение Таганского районного суда о немедленной блокировке мессенджера
Об этом сообщил один из адвокатов Телеграма Павел Чиков. Он отметил, что суд первой инстанции не привел ни одного доказательства, не конкретизировал, в чем именно заключаются «публичные интересы». Фактически решение суда содержит лишь предположения. Кроме того, немедленная блокировка Телеграма нанесла ущерб публичным и частным интересам. Заблокированными оказались десятки различных сервисов – например, служба доставки, школа английского языка, интернет-мессенджер Вайбер и другие.
Комментарии6
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mikhail_spb_ 18 апреля 2018 | 00:12
Чекисты с комуняками в совке тоже пытались заблокировать западные "голоса", фильмы, музыку, литературу.
Совок сгнил и рухнул.
Может, они решили попробовать ещё разок?
brandfa 18 апреля 2018 | 00:20
mikhail_spb_: Чекисты с комуняками в совке тоже пытались заблокировать западные "голоса", фильмы, музыку, литературу. Совок сгнил и рухнул
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Так именно потому и сгинул, что не смогли заглушить эти сладкие и лживые "дьявольские речи"... зато теперь вместо совка у нас есть параша, и дьявол продолжает сцать нам в уши, что в "Багдаде всё спокойно".
fun43 18 апреля 2018 | 00:15
#digitalresistance
jetsam 18 апреля 2018 | 00:22
для сохранения лица роскомнадзора суд должен найти
к-нибудь мелкое процессуальное нарушение и отменить
предыдущие решения, а, потом плавно и долго судиться...
потом обнаружить, что ключи не нужны, т.к. глупые
террористы используют обычные (не секретные) чаты...
manfred 18 апреля 2018 | 00:24
jetsam: Это очень сложная схема для роскомнадзора.
scorpio_ 18 апреля 2018 | 00:25
Жаров - путинский долбоклюй. Говорят, что если ему оторвать голову, он еще полтора месяца будет бегать на кремлевские совещания, как ни в чем не бывало. Кремлевские тоже ничего не обнаружат.