Российским студентам, обучающимся в «недружественных» странах, предложили вернуться на родину
Об этом пишет «Коммерсантъ». Соответствующий проект запустило Россотрудничество. Предложение касается россиян, которые учатся в вузах Великобритании, а также ряда других государств, и которые хотят вернуться в Россию «по политическим причинам». Россотрудничество обещает помочь студентам, а именно перевести их в МГИМО или трудоустроить. Декан факультета управления и политика МГИМО Генри Сардарян заявил, что вуз сумеет в экстренном порядке принять несколько сотен студентов.
Ранее Министерство образования сообщало, что в прошлом году в зарубежных вузах обучалось около 60-ти тысяч россиян.
Комментарии23
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vis_a_vis 17 апреля 2018 | 23:08
\\ Ранее Министерство образования сообщало, что в прошлом году в зарубежных вузах обучалось около 60-ти тысяч россиян. //
Они предпочитают любить Россию на расстоянии, и чем дальше- тем крепче...
antiboh 17 апреля 2018 | 23:17
vis_a_vis: опять военкоматы не добрали..
meister_luvin 17 апреля 2018 | 23:18
antiboh:
менять оксфорд/кембридж на ЕдРеных преподов? Нема дурных!
meister_luvin 17 апреля 2018 | 23:21
meister_luvin:
когда вернется дочь Пескова и поедет работать в Урюпинск - тогда поверю, что это всерьез
zemljanka 18 апреля 2018 | 00:04
Все страны дружественные.
Власть бывает людоедская.
palmcoast___ 17 апреля 2018 | 23:10
Открыть факультет хакеров и всех вернувшихся студентов туда. У россиян это лучше всего получается..
drtomsky 17 апреля 2018 | 23:12
Идиоты и ксенофобы. Других слов нет. Превращаемся в дикарей.
palmcoast___ 17 апреля 2018 | 23:18
drtomsky:
Не, до дикарей еще далеко. Пару лет потерпеть прийдется.
ulagai 17 апреля 2018 | 23:15
А детишки железяки знают?
aleksandr39 17 апреля 2018 | 23:15
Не уж то дочкам Сережки Железняка придется вернуться назад в России ,не верю!!!!!!!
alo0000 17 апреля 2018 | 23:17
За чей счёт этот банкет для выдающихся детишек? Мы их туда не посылали. Им что, звезды на груди вырезают?
agamasat 18 апреля 2018 | 00:08
alo0000: вырежут, когда вернутся, как это сделали в свое время вам - только на мозге.
svenik 17 апреля 2018 | 23:20
Хахахаххаха....прям щас вернуться, чтоб их папиков на браслетики повесили. Ну ка, где дань для вована ? почему сбежали в Лонгондон ?
ihtamnet 17 апреля 2018 | 23:29
А вот это реально смешно ))))
sborisych 17 апреля 2018 | 23:50
ihtamnet:
Да, блин, кажин день решения, предложения, и телодвижения такие, что "уржатьсяинемочь"...
sunday_refugee 17 апреля 2018 | 23:30
Лично был неоднократно свидетелем, как студенты из России, оказавшиеся в США по программе Work and Trevel, без лишних раздумий и сомнений принимали решение остаться в штатах. Пары месяцев было достаточно, чтобы сделать выбор...
bloempje 17 апреля 2018 | 23:42
Российским студентам, обучающимся в «недружественных» странах, предложили вернуться на родину добровольно, поскольку иначе предстоит разделить судьбу Литвиненко, Скрипаля и многих других жертв гос. системы Лжи, не осознавших, что предложением палача пренебрегать не предусмотрительно...
us101 17 апреля 2018 | 23:55
"...в «недружественных» странах..." - А можно огласить весь список,... ик... пожалуста?
sparky 18 апреля 2018 | 00:01
us101: Легче дружественные назвать, пальцев на руках хватит. Сирия, Иран, Сев. Корея, Вануату и еще может что позабыл. Вот там можно студентам учиться.
zemljanka 18 апреля 2018 | 00:06
sparky: Науру
sparky 18 апреля 2018 | 00:11
zemljanka: И Южная Осетия. Еще напрячься, и десяток наберем.
uhovostro 18 апреля 2018 | 00:18
sparky: А Приднестровье почему всё время забываем?! А Зимбабве уже разве не союзник??..
galla 18 апреля 2018 | 00:00
С точки зрения нашего правительства какие страны недружественные?