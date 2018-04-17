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23:02, 17 апреля 2018

Российским студентам, обучающимся в «недружественных» странах, предложили вернуться на родину

Об этом пишет «Коммерсантъ». Соответствующий проект запустило Россотрудничество. Предложение касается россиян, которые учатся в вузах Великобритании, а также ряда других государств, и которые хотят вернуться в Россию «по политическим причинам». Россотрудничество обещает помочь студентам, а именно перевести их в МГИМО или трудоустроить. Декан факультета управления и политика МГИМО Генри Сардарян заявил, что вуз сумеет в экстренном порядке принять несколько сотен студентов.
Ранее Министерство образования сообщало, что в прошлом году в зарубежных вузах обучалось около 60-ти тысяч россиян.

Комментарии

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vis_a_vis 17 апреля 2018 | 23:08

\\ Ранее Министерство образования сообщало, что в прошлом году в зарубежных вузах обучалось около 60-ти тысяч россиян. //

Они предпочитают любить Россию на расстоянии, и чем дальше- тем крепче...

antiboh 17 апреля 2018 | 23:17

vis_a_vis: опять военкоматы не добрали..

meister_luvin 17 апреля 2018 | 23:18

antiboh:

менять оксфорд/кембридж на ЕдРеных преподов? Нема дурных!

meister_luvin 17 апреля 2018 | 23:21

meister_luvin:

когда вернется дочь Пескова и поедет работать в Урюпинск - тогда поверю, что это всерьез

zemljanka 18 апреля 2018 | 00:04

Все страны дружественные.
Власть бывает людоедская.

palmcoast___ 17 апреля 2018 | 23:10

Открыть факультет хакеров и всех вернувшихся студентов туда. У россиян это лучше всего получается..

drtomsky 17 апреля 2018 | 23:12

Идиоты и ксенофобы. Других слов нет. Превращаемся в дикарей.

palmcoast___ 17 апреля 2018 | 23:18

drtomsky:

Не, до дикарей еще далеко. Пару лет потерпеть прийдется.

ulagai 17 апреля 2018 | 23:15

А детишки железяки знают?

aleksandr39 17 апреля 2018 | 23:15

Не уж то дочкам Сережки Железняка придется вернуться назад в России ,не верю!!!!!!!

alo0000 17 апреля 2018 | 23:17

За чей счёт этот банкет для выдающихся детишек? Мы их туда не посылали. Им что, звезды на груди вырезают?

agamasat 18 апреля 2018 | 00:08

alo0000: вырежут, когда вернутся, как это сделали в свое время вам - только на мозге.

svenik 17 апреля 2018 | 23:20

Хахахаххаха....прям щас вернуться, чтоб их папиков на браслетики повесили. Ну ка, где дань для вована ? почему сбежали в Лонгондон ?

ihtamnet 17 апреля 2018 | 23:29

А вот это реально смешно ))))

sborisych 17 апреля 2018 | 23:50

ihtamnet:
Да, блин, кажин день решения, предложения, и телодвижения такие, что "уржатьсяинемочь"...

sunday_refugee 17 апреля 2018 | 23:30

Лично был неоднократно свидетелем, как студенты из России, оказавшиеся в США по программе Work and Trevel, без лишних раздумий и сомнений принимали решение остаться в штатах. Пары месяцев было достаточно, чтобы сделать выбор...

bloempje 17 апреля 2018 | 23:42

Российским студентам, обучающимся в «недружественных» странах, предложили вернуться на родину добровольно, поскольку иначе предстоит разделить судьбу Литвиненко, Скрипаля и многих других жертв гос. системы Лжи, не осознавших, что предложением палача пренебрегать не предусмотрительно...

us101 17 апреля 2018 | 23:55

"...в «недружественных» странах..." - А можно огласить весь список,... ик... пожалуста?

sparky 18 апреля 2018 | 00:01

us101: Легче дружественные назвать, пальцев на руках хватит. Сирия, Иран, Сев. Корея, Вануату и еще может что позабыл. Вот там можно студентам учиться.

zemljanka 18 апреля 2018 | 00:06

sparky: Науру

sparky 18 апреля 2018 | 00:11

zemljanka: И Южная Осетия. Еще напрячься, и десяток наберем.

uhovostro 18 апреля 2018 | 00:18

sparky: А Приднестровье почему всё время забываем?! А Зимбабве уже разве не союзник??..

galla 18 апреля 2018 | 00:00

С точки зрения нашего правительства какие страны недружественные?

(комментарий скрыт)

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