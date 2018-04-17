"Провалилась новая попытка выпустить мощную российскую газовую турбину"

Она должна была заменить импортные аналоги крупных поставщиков. Об этом агентству Рейтер сообщили два источника в энергетической отрасли, знакомые с результатами испытаний. По их словам, опытный образец развалился во время испытаний и восстановлению не подлежит. Официально некоторые участники проекта подтвердили, что авария действительно была, но сказали, что не все так страшно, и работа может быть продолжена.

Испытания проходили в Рыбинске на заводе «Сатурн», который входит в госкорпорацию «Ростех».