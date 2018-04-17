Провалилась новая попытка выпустить мощную российскую газовую турбину
Она должна была заменить импортные аналоги крупных поставщиков. Об этом агентству Рейтер сообщили два источника в энергетической отрасли, знакомые с результатами испытаний. По их словам, опытный образец развалился во время испытаний и восстановлению не подлежит. Официально некоторые участники проекта подтвердили, что авария действительно была, но сказали, что не все так страшно, и работа может быть продолжена.
Испытания проходили в Рыбинске на заводе «Сатурн», который входит в госкорпорацию «Ростех».
Комментарии58
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bozman1944 17 апреля 2018 | 23:58
Опять придётся обманывать Сименс...
n_alekhin 18 апреля 2018 | 00:01
Как всегда обоср..лись, но "впереди планеты всей"!
agamasat 18 апреля 2018 | 00:11
Да, совсем не страшно - сейчас турбину склеят импортным клеем и можно продолжать осваивать бюджет.)
boda 18 апреля 2018 | 00:21
"Провалилась новая попытка выпустить мощную российскую газовую турбину"
Слова из фильма: "Это вам не мелочь по карманам тырить".
Импортозамещение как и мочезамещение превратилось в сплошной фарс, лучше в руководстве РФ провести МОЗГОзамещение!
solonko 18 апреля 2018 | 00:21
Идите, россияне, на поклон к китайцам, у них лучше получается.
sergoder172 18 апреля 2018 | 00:25
А денежки, конечно, уже распилили! И это - самое главное!
Хрен с ней - с турбиной!