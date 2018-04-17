"Россия заверила США, что не собирается лишать американских перевозчиков права на полеты в своем воздушном пространстве"

Об этом заявила глава пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт. Она напомнила, что разрешение на пролеты над российской территорией истекает в 19.59 по восточному времени США (02.59 мск среды).

Представители США ожидают встречи с представителями российских органов гражданской авиации на этой неделе для обсуждения вопроса о перелетах американских самолетов над РФ, — добавила Науэрт.