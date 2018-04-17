Россия заверила США, что не собирается лишать американских перевозчиков права на полеты в своем воздушном пространстве
Об этом заявила глава пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт. Она напомнила, что разрешение на пролеты над российской территорией истекает в 19.59 по восточному времени США (02.59 мск среды).
Представители США ожидают встречи с представителями российских органов гражданской авиации на этой неделе для обсуждения вопроса о перелетах американских самолетов над РФ, — добавила Науэрт.
Комментарии22
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serge_moro 17 апреля 2018 | 23:05
Страна крепостных,страна рабов .Путин и его чиновники относятся к своему населению,как к крепостным.
Люди не имеют своих прав и все законы,где написано о правах граждан не выполняются и нет никакой защиты простому человеку от беззакония чиновников на любом уровне. Путин вернул страну в крепостное право
.Страна ворует намного больше,чем производит. Страна калечит и убивает людей намного больше ,чем они рождаются. .
Путин планомерно и убедительно сокращает население,но увеличивает армию и спецслужбы. Армия и спецслужбы,фактически служaт не народу ,а воровскому,мафиозному режиму. Страна полностью погрязла во лжи,в лицемериии,в коррупции, в воровстве,,в заказных уголовных делах и убийствах,в лизоблюдстве власти. Путин превратил страну в полный отстой подстать своей политике и своему мировозрению.
Доверия нет никакого не только внутри страны,но и за ее пределами. Сегодня Россия имеет самую низкую репутацию в мире за всю свою тысячелетнюю историю. Страна с двуглавым недокормленным орлом опущена ниже плинтуса. 19 лет воры и мафиози правят,а точнее грабят богатую страну ,используя все земные ресурсы в личных целях. Народ давно превратился в запуганное крепостное население и свыкся со своей трагичной судьбой. Впервые власть воров показала всему миру свой звериный оскал ,шантажируя и пугая весь мир ядерным оружием .Впервые президент-вор демонстрирует мультики,где ракета достигает Флориды и соответственно,уничтожает весь американский штат.
Ельцин выбрал самого худшего своего преемника из всего 145 миллионного народа.Если бы лучшие писатели мира хотели бы придумать подобный персонаж у них бы не хватило фантазии . Путин единственный и неповторимый . !!
gordy 17 апреля 2018 | 23:06
"Россия заверила США, что не собирается лишать американских перевозчиков права на полеты в своем воздушном пространстве"
... только россияне лишатся американских лекарств?
servelat 17 апреля 2018 | 23:12
gordy: Ты думаешь, что до этого момента почти все россияне употребляли американские лекарства? Да с такой пенсией и зарплатой большинству людей всегда были доступны только отечественные препараты.
hunterhead 17 апреля 2018 | 23:26
servelat: "Ты думаешь, что до этого момента почти все россияне употребляли американские лекарства?"
Вот ты уж точно только советские употреблял, правда servelat? :-D
gordy 17 апреля 2018 | 23:27
servelat: Это ты спроси у главврачей клиник, закупавших американские пилюли: кому они доставались, кому кололи американский наркоз, а кому - местный?
prade 17 апреля 2018 | 23:35
servelat: А как насчет право выбора? У человека должно быть право выбора, а не власти должны решать, что лучше, а что хуже для него.
from_salostan 17 апреля 2018 | 23:42
servelat: Теперь только дубовая кора и настойка боярышнека
vilingrad 17 апреля 2018 | 23:14
Бабло побеждает зло?
magnus_z 17 апреля 2018 | 23:15
vilingrad: Человек-Путин зассал.
greeg1 17 апреля 2018 | 23:19
Сразу видно, что Володин с Толстым с Боярышника спрыгнули на Шотландский виски.
hunterhead 17 апреля 2018 | 23:22
"Россия заверила США, что не собирается лишать американских перевозчиков права на полеты в своем воздушном пространстве"
А что России остается? :-D
glotov 17 апреля 2018 | 23:23
Пока не собирается, а там поглядим.
hunterhead 17 апреля 2018 | 23:33
glotov: "Пока не собирается, а там поглядим."
Какая грозная портянка по кличке glotov....:-D
uhovostro 17 апреля 2018 | 23:36
hunterhead: /а там поглядим/
Поглядим, сказал слепой...
palmcoast___ 17 апреля 2018 | 23:25
А я и сам, без всяких запретов в Россию не летаю., очькую однако..
glotov 17 апреля 2018 | 23:41
palmcoast___: Тогда ваши регулярные посещения российского сайта свидетельствуют о серьезном недуге.
nanarysix 17 апреля 2018 | 23:49
glotov: Недуг у них один. Колбасные мигранты так и не прижились на новой "Родине". Спамят от злости к рашкегавняшке.
vitaminoz 18 апреля 2018 | 00:03
nanarysix: ваши фантазии выдают вашу зависть)
tks 18 апреля 2018 | 00:05
glotov: А это не вы визжали намедни, что "Эхо" - агент ГосДепа?
from_salostan 17 апреля 2018 | 23:44
Не тех англечане гречневой водкой отравили.
bindigo 17 апреля 2018 | 23:47
Большинству россиян сереневы все эти мессенджеры-телеграмы...В самом пиковом случае кинишко вечерком в Инете глянут...если вообще Инет дома есть....
tks 18 апреля 2018 | 00:03
Значит, всё будет аккурат наоборот: госдурцы с визгом радостным накинутся на эту идею: как же они такое упустили??!