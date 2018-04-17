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23:01, 17 апреля 2018

Россия заверила США, что не собирается лишать американских перевозчиков права на полеты в своем воздушном пространстве

Об этом заявила глава пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт. Она напомнила, что разрешение на пролеты над российской территорией истекает в 19.59 по восточному времени США (02.59 мск среды).
Представители США ожидают встречи с представителями российских органов гражданской авиации на этой неделе для обсуждения вопроса о перелетах американских самолетов над РФ, — добавила Науэрт.

Комментарии

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serge_moro 17 апреля 2018 | 23:05

Страна крепостных,страна рабов .Путин и его чиновники относятся к своему населению,как к крепостным.

Люди не имеют своих прав и все законы,где написано о правах граждан не выполняются и нет никакой защиты простому человеку от беззакония чиновников на любом уровне. Путин вернул страну в крепостное право

.Страна ворует намного больше,чем производит. Страна калечит и убивает людей намного больше ,чем они рождаются. .

Путин планомерно и убедительно сокращает население,но увеличивает армию и спецслужбы. Армия и спецслужбы,фактически служaт не народу ,а воровскому,мафиозному режиму. Страна полностью погрязла во лжи,в лицемериии,в коррупции, в воровстве,,в заказных уголовных делах и убийствах,в лизоблюдстве власти. Путин превратил страну в полный отстой подстать своей политике и своему мировозрению.

Доверия нет никакого не только внутри страны,но и за ее пределами. Сегодня Россия имеет самую низкую репутацию в мире за всю свою тысячелетнюю историю. Страна с двуглавым недокормленным орлом опущена ниже плинтуса. 19 лет воры и мафиози правят,а точнее грабят богатую страну ,используя все земные ресурсы в личных целях. Народ давно превратился в запуганное крепостное население и свыкся со своей трагичной судьбой. Впервые власть воров показала всему миру свой звериный оскал ,шантажируя и пугая весь мир ядерным оружием .Впервые президент-вор демонстрирует мультики,где ракета достигает Флориды и соответственно,уничтожает весь американский штат.

Ельцин выбрал самого худшего своего преемника из всего 145 миллионного народа.Если бы лучшие писатели мира хотели бы придумать подобный персонаж у них бы не хватило фантазии . Путин единственный и неповторимый . !!

gordy 17 апреля 2018 | 23:06

"Россия заверила США, что не собирается лишать американских перевозчиков права на полеты в своем воздушном пространстве"


... только россияне лишатся американских лекарств?

servelat 17 апреля 2018 | 23:12

gordy: Ты думаешь, что до этого момента почти все россияне употребляли американские лекарства? Да с такой пенсией и зарплатой большинству людей всегда были доступны только отечественные препараты.

hunterhead 17 апреля 2018 | 23:26

servelat: "Ты думаешь, что до этого момента почти все россияне употребляли американские лекарства?"

Вот ты уж точно только советские употреблял, правда servelat? :-D

gordy 17 апреля 2018 | 23:27

servelat: Это ты спроси у главврачей клиник, закупавших американские пилюли: кому они доставались, кому кололи американский наркоз, а кому - местный?

prade 17 апреля 2018 | 23:35

servelat: А как насчет право выбора? У человека должно быть право выбора, а не власти должны решать, что лучше, а что хуже для него.

from_salostan 17 апреля 2018 | 23:42

servelat: Теперь только дубовая кора и настойка боярышнека

vilingrad 17 апреля 2018 | 23:14

Бабло побеждает зло?

magnus_z 17 апреля 2018 | 23:15

vilingrad: Человек-Путин зассал.

greeg1 17 апреля 2018 | 23:19

Сразу видно, что Володин с Толстым с Боярышника спрыгнули на Шотландский виски.

hunterhead 17 апреля 2018 | 23:22

"Россия заверила США, что не собирается лишать американских перевозчиков права на полеты в своем воздушном пространстве"

А что России остается? :-D

glotov 17 апреля 2018 | 23:23

Пока не собирается, а там поглядим.

hunterhead 17 апреля 2018 | 23:33

glotov: "Пока не собирается, а там поглядим."

Какая грозная портянка по кличке glotov....:-D

uhovostro 17 апреля 2018 | 23:36

hunterhead: /а там поглядим/
Поглядим, сказал слепой...

palmcoast___ 17 апреля 2018 | 23:25

А я и сам, без всяких запретов в Россию не летаю., очькую однако..

glotov 17 апреля 2018 | 23:41

palmcoast___: Тогда ваши регулярные посещения российского сайта свидетельствуют о серьезном недуге.

nanarysix 17 апреля 2018 | 23:49

glotov: Недуг у них один. Колбасные мигранты так и не прижились на новой "Родине". Спамят от злости к рашкегавняшке.

vitaminoz 18 апреля 2018 | 00:03

nanarysix: ваши фантазии выдают вашу зависть)

tks 18 апреля 2018 | 00:05

glotov: А это не вы визжали намедни, что "Эхо" - агент ГосДепа?

from_salostan 17 апреля 2018 | 23:44

Не тех англечане гречневой водкой отравили.

bindigo 17 апреля 2018 | 23:47

Большинству россиян сереневы все эти мессенджеры-телеграмы...В самом пиковом случае кинишко вечерком в Инете глянут...если вообще Инет дома есть....

tks 18 апреля 2018 | 00:03

Значит, всё будет аккурат наоборот: госдурцы с визгом радостным накинутся на эту идею: как же они такое упустили??!

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