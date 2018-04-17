Представители около 60 компаний обратились к юристам международной правозащитной группы «Агора» за правовой помощью
Это связано с массовыми блокировками IP-адресов. Об этом «Медузе» сообщил юрист Дамир Гайнутдинов.
По его словам, за помощью обратились «владельцы маленьких бизнесов — интернет-магазинов, службы доставки, прокси-сервера», которые «пострадали случайно, за компанию».
«Агора» открыла «горячую линию» для владельцев сайтов и сервисов, столкнувшихся с техническими проблемами из-за блокировок. За два дня Роскомнадзор заблокировал более 16 миллионов IP-адресов Amazon и Google, инфраструктуру которых Telegram использует для обхода блокировок.
Комментарии11
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
zemljanka 17 апреля 2018 | 23:09
"потомки известной подлостью прославленных отцов" (М.Ю. Лермонтов.
stalin_vsegda_zhiv 17 апреля 2018 | 23:15
//за помощью обратились «владельцы маленьких бизнесов — интернет-магазинов, службы доставки, прокси-сервера», которые «пострадали случайно, за компанию».//
Ничего-ничего, бизнесмены, трудности закаляют. Будете еще больше любить российский капитализм.
tks 17 апреля 2018 | 23:36
stalin_vsegda_zhiv: В России нет капитализма, есть феодализм. Капитализм был всего 56 лет: 1861-1917. То, сто образовалось после 1991 - это феодализм с элементами капитализма.
brandfa 18 апреля 2018 | 00:02
tks: не мечите бисер, это бесполезно: только на моей памяти ему эту аксиому повторяли раз 30 за последние несколько лет ... но он не внемлет, и бровью не ведёт, и продолжает бредить. Так что ... не мечите бисер ...
duch_nic 18 апреля 2018 | 00:13
//...инфраструктуру которых Telegram использует для обхода блокировок.//
Сейчас ребятам всё объяснят, они почешут репу и поёдут метелить Дурова.
Ибо нехрен за чужой счёт поправлять свои дела.
andrang2 17 апреля 2018 | 23:13
И чо?
jetsam 17 апреля 2018 | 23:27
«пострадали случайно, за компанию»
---
вывсеврете. не случайно.
живете и работаете в россии - вот и страдайте, судьба такая,
страдать с генеральной линией партии.
sunday_refugee 17 апреля 2018 | 23:36
Специально против Роскомнадзора санкции нужно ввести. Ребят явно необходимо остудить.
agamasat 18 апреля 2018 | 00:05
sunday_refugee: почему бы против всех сотрудников ФСБ не ввести санкции? (выскочила не контролируемая мысль - это не Я).
tks 17 апреля 2018 | 23:39
Ну всё, конец "Агоре" - теперь путлеровцы внесут её в список запрещенных организаций: или как иноагента, или как экстремистскую организацию... У них это быстро.
shalunok 18 апреля 2018 | 00:15
Оказалось, ведь сильна
Наша слабая страна.
Чтоб разрушить и закрыть
Воля есть и силе быть.