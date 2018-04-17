Представители около 60 компаний обратились к юристам международной правозащитной группы «Агора» за правовой помощью

Это связано с массовыми блокировками IP-адресов. Об этом «Медузе» сообщил юрист Дамир Гайнутдинов.

По его словам, за помощью обратились «владельцы маленьких бизнесов — интернет-магазинов, службы доставки, прокси-сервера», которые «пострадали случайно, за компанию».

«Агора» открыла «горячую линию» для владельцев сайтов и сервисов, столкнувшихся с техническими проблемами из-за блокировок. За два дня Роскомнадзор заблокировал более 16 миллионов IP-адресов Amazon и Google, инфраструктуру которых Telegram использует для обхода блокировок.