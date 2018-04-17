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22:59, 17 апреля 2018

Онлайн-продажа билетов в  Музеи Московского Кремля временно приостановлена из-за блокировки одного из  сервисов

Об этом сообщается на  официальном сайте учреждения.
Продажи приостановлены предположительно до  11:00 18 апреля, — сообщает сайт при попытке купить билеты.
Кроме того, на проблемы с подключением жалуются пользователи нескольких популярных онлайн-игр и цифорвых магазинов. Не работают некоторые сервисы доставки, школа английского языка, месседжеров Вайбер и Slack, перестал открываться поисковик DuckDuckGo, который известен тем, что не отслеживает активность пользователей.

Комментарии

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nanarysix 17 апреля 2018 | 23:03

Дуров..мачи...фсех...красава...

navsegda 17 апреля 2018 | 23:20

nanarysix: Только не Дуров , а Роскомнадзор

nanarysix 17 апреля 2018 | 23:29

navsegda: Роскомнадзор утрётся. Свой зуб есть и с треккерами. Телеграм хорошая программа. По звонкам самый лучший звук был когда родственникам то в Москву звоню то в Италию...

zztop1960 17 апреля 2018 | 23:37

navsegda: Лучшее , что может быть для России , отправить в долгосрочный отпуск Госдуму , Совфед , Совет министров , Путина , ФСБ , МО , лет на 10-20

agamasat 17 апреля 2018 | 23:49

zztop1960: ага, лет так на 25 - как минимум, без права переписки.

sparky 18 апреля 2018 | 00:05

agamasat: Помахнулись по Воронежу, да попали по Кремлю.

allasc 18 апреля 2018 | 00:05

nanarysix: а Пу очень обидчив.... может и Новичком Дурова.... того.... игра началась :))))

gordy 17 апреля 2018 | 23:04

На очереди "ПЛАТОН"?

zztop1960 17 апреля 2018 | 23:43

gordy: С Платоном было бы совсем смешно

(комментарий скрыт)

meteor1908 17 апреля 2018 | 23:11

С такими защитниками и врагов не надо...

annacrimea 17 апреля 2018 | 23:17

"Зато как вольно дышится в обновленном Арканаре!"

s_a_n_d_r_a 17 апреля 2018 | 23:19

Как всегда напортачили:/

tks 18 апреля 2018 | 00:00

s_a_n_d_r_a: Сначала нахимичили, потом напортачили... Что же дальше??
Неужто налажают?

navsegda 17 апреля 2018 | 23:22

Интересно насколько хватит упёртости Роскомнадзора и когда им надоест заниматься куйнёй и они поймут что слажали , недели хватит ?

klegg 17 апреля 2018 | 23:24

Двоечники из Роскомпозора поработали

alo0000 17 апреля 2018 | 23:25

Дозаблокировались идьеты!

elenaprekrasnaya2009 17 апреля 2018 | 23:28

Роскомнадзор блокирует кувалдой. Куда попадёт...
В Телеграм не попадает.
Видимо, остановятся, когда кремлёвский сайт ляжет

income 17 апреля 2018 | 23:31

Зато воскресли некоторые ранее заблокированные сайты. Например, Kasparov.ru.

grashupfer 17 апреля 2018 | 23:34

Это херня... Подумаешь.. Всего лишь какой-то сраный палец, отстреленный в воинственном кураже самому себе...

Первый палец! Один из пальцев....

agamasat 17 апреля 2018 | 23:53

это они себя от народа пытаются защитить... И ведь невдомек, что россия интегрирована в мировую экономическую, технологическую, информационную и правовую систему - выдирать придется с кровью, с мясом! А за какого лешего это надо населению страны? Разве только зомби-патриоты с ватными мозгами на то ведутся.

zztop1960 17 апреля 2018 | 23:53

Ничего не могут сами , даже у таких стран как Латвия , воровали технологии . Например истребитель Лавочкина , это латвийский истребитель J-16 , J- 19 , Карлиса Ирбитиса , который выпускал завод ВЭФ , до 1940 года

tks 17 апреля 2018 | 23:56

Роскомпозорище настолько отупело, что мочит все подряд!

putkaput001 17 апреля 2018 | 23:59

Теперь забаву эту у лохмандеев не отнять-серпом по яйцам своим с размаху , чтоб не мешали танцевать...

shalunok 18 апреля 2018 | 00:01

Казалось бы пустяковый эпизод в борьбе с Дуровым, а как приятно.

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