Онлайн-продажа билетов в  Музеи Московского Кремля временно приостановлена из-за блокировки одного из  сервисов

Об этом сообщается на официальном сайте учреждения.

Продажи приостановлены предположительно до 11:00 18 апреля, — сообщает сайт при попытке купить билеты.

Кроме того, на проблемы с подключением жалуются пользователи нескольких популярных онлайн-игр и цифорвых магазинов. Не работают некоторые сервисы доставки, школа английского языка, месседжеров Вайбер и Slack, перестал открываться поисковик DuckDuckGo, который известен тем, что не отслеживает активность пользователей.