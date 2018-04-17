Онлайн-продажа билетов в Музеи Московского Кремля временно приостановлена из-за блокировки одного из сервисов
Об этом сообщается на официальном сайте учреждения.
Продажи приостановлены предположительно до 11:00 18 апреля, — сообщает сайт при попытке купить билеты.
Кроме того, на проблемы с подключением жалуются пользователи нескольких популярных онлайн-игр и цифорвых магазинов. Не работают некоторые сервисы доставки, школа английского языка, месседжеров Вайбер и Slack, перестал открываться поисковик DuckDuckGo, который известен тем, что не отслеживает активность пользователей.
Комментарии24
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nanarysix 17 апреля 2018 | 23:03
Дуров..мачи...фсех...красава...
navsegda 17 апреля 2018 | 23:20
nanarysix: Только не Дуров , а Роскомнадзор
nanarysix 17 апреля 2018 | 23:29
navsegda: Роскомнадзор утрётся. Свой зуб есть и с треккерами. Телеграм хорошая программа. По звонкам самый лучший звук был когда родственникам то в Москву звоню то в Италию...
zztop1960 17 апреля 2018 | 23:37
navsegda: Лучшее , что может быть для России , отправить в долгосрочный отпуск Госдуму , Совфед , Совет министров , Путина , ФСБ , МО , лет на 10-20
agamasat 17 апреля 2018 | 23:49
zztop1960: ага, лет так на 25 - как минимум, без права переписки.
sparky 18 апреля 2018 | 00:05
agamasat: Помахнулись по Воронежу, да попали по Кремлю.
allasc 18 апреля 2018 | 00:05
nanarysix: а Пу очень обидчив.... может и Новичком Дурова.... того.... игра началась :))))
gordy 17 апреля 2018 | 23:04
На очереди "ПЛАТОН"?
zztop1960 17 апреля 2018 | 23:43
gordy: С Платоном было бы совсем смешно
meteor1908 17 апреля 2018 | 23:11
С такими защитниками и врагов не надо...
annacrimea 17 апреля 2018 | 23:17
"Зато как вольно дышится в обновленном Арканаре!"
s_a_n_d_r_a 17 апреля 2018 | 23:19
Как всегда напортачили:/
tks 18 апреля 2018 | 00:00
s_a_n_d_r_a: Сначала нахимичили, потом напортачили... Что же дальше??
Неужто налажают?
navsegda 17 апреля 2018 | 23:22
Интересно насколько хватит упёртости Роскомнадзора и когда им надоест заниматься куйнёй и они поймут что слажали , недели хватит ?
klegg 17 апреля 2018 | 23:24
Двоечники из Роскомпозора поработали
alo0000 17 апреля 2018 | 23:25
Дозаблокировались идьеты!
elenaprekrasnaya2009 17 апреля 2018 | 23:28
Роскомнадзор блокирует кувалдой. Куда попадёт...
В Телеграм не попадает.
Видимо, остановятся, когда кремлёвский сайт ляжет
income 17 апреля 2018 | 23:31
Зато воскресли некоторые ранее заблокированные сайты. Например, Kasparov.ru.
grashupfer 17 апреля 2018 | 23:34
Это херня... Подумаешь.. Всего лишь какой-то сраный палец, отстреленный в воинственном кураже самому себе...
Первый палец! Один из пальцев....
agamasat 17 апреля 2018 | 23:53
это они себя от народа пытаются защитить... И ведь невдомек, что россия интегрирована в мировую экономическую, технологическую, информационную и правовую систему - выдирать придется с кровью, с мясом! А за какого лешего это надо населению страны? Разве только зомби-патриоты с ватными мозгами на то ведутся.
zztop1960 17 апреля 2018 | 23:53
Ничего не могут сами , даже у таких стран как Латвия , воровали технологии . Например истребитель Лавочкина , это латвийский истребитель J-16 , J- 19 , Карлиса Ирбитиса , который выпускал завод ВЭФ , до 1940 года
tks 17 апреля 2018 | 23:56
Роскомпозорище настолько отупело, что мочит все подряд!
putkaput001 17 апреля 2018 | 23:59
Теперь забаву эту у лохмандеев не отнять-серпом по яйцам своим с размаху , чтоб не мешали танцевать...
shalunok 18 апреля 2018 | 00:01
Казалось бы пустяковый эпизод в борьбе с Дуровым, а как приятно.