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22:32, 17 апреля 2018

В Уфе по делу об экстремизме арестован член общины «Свидетелей Иеговы» Анатолий Вилиткевич

Об этом сообщает правозащитный центр «Сова». По их данным, верующий был задержан 10-го апреля. Решение о его отправке в СИЗО было вынесено два дня спустя.
Вилиткевича обвиняют в участии в деятельности экстремистской организации. Ему грозит от 2-х до 6-ти лет колонии. Правозащитники отмечают, что за последние годы в разных регионах России возбужден целый ряд дел против иеговистов, но до сих пор арестован был только один человек в Орле. Это поданный Дании Дэнис Кристенсен.

Комментарии

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tvitov66 17 апреля 2018 | 22:37

Выходит что в нашей сверхдержаве можно стать экстремистом в стремлении к Царствию Божиему - второму пришествию Иесуса нашего Христа Иосифовича

domtrubaiiiataji 17 апреля 2018 | 22:39

в фашистской германии тоже свидетелей иеговы запрещали и винтили. плохо кончил фашистский режим, рашистский режим ждет та же участь

student_ru_ru 17 апреля 2018 | 22:40

«Уникальность же секты свидетелей Иеговы в том, что она вобрала в себя сразу несколько ересей и лжеучений, — комментирует Александр Новопашин, руководитель Новосибирского Информационно-консутьтационного Центра по вопросам сектанства.- Мало того, они к тому же написали свою Библию, так называемый «Перевод Нового Мира Священных Писаний», который изобилует искаженным переводом греческих слов, вставленными дополнительными фразами, искажающими оригинальный греческий и древнееврейский тексты, дополнен вводящими в заблуждение комментариями и приложениями. Свидетели Иеговы не верят в Единосущную Троицу, не признают божественность Иисуса Христа и Духа Святого, то есть отрицают главные догматы христианства. Во-вторых, не признают физическое воскресение Христа, не чтут Пасху Христову и все христианские праздники. В-третьих, отрицают бессмертие души и наличие ада. И, наконец, доктрина Армагеддона и грядущей после него райской жизни на земле под руководством справедливого правительства, проповедуемые «свидетелями», больше похожа на марксистскую идеологию, нежели на христианское мировоззрение».

Ну не дурдом ли? Одни психи на полном серьёзе обсуждают лжеучёность и еретичность других психов.))

glotov 17 апреля 2018 | 22:46

Про макдональдс забыли. Секта отравителей. Не мешало бы и им под зад коленом.

lion64___3 17 апреля 2018 | 22:48

Вот это правильно, секта мошенников и жуликов не имеет права на существование.

polikarpich 17 апреля 2018 | 22:52

lion64___3: Вам лично или вашим близким они на какую сумму ущерб нанесли?

polikarpich 17 апреля 2018 | 22:49

Весь экстремизм Свидетелей Иеговы в том, что они не обожествляют действующую власть, не страдают "путриотизмом", не участвуют в политике, критикуют РПЦ и действительно верят в Бога и стараются жить "по Христу".
В нацистской Германии, кстати, были запрещены по тем же мотивам. А всё остальное - всего лишь повод.

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