Власти США рассматривают вопрос о введении дополнительных санкций в отношении России
Об этом журналистам заявил руководитель Национального экономического совета при президенте США Лоуренс Кадлоу, — передает Рейтер. Он добавил, что окончательное решение не принято, но замешательства в этом вопросе нет.
Накануне представитель Белого дома Сара Сандерс сказала, что Вашингтон рассматривает новые санкции в отношении России в ответ на химатаку в Сирии. Однако позже «Вашингтон Пост» написала, что президент Трамп отложил введение новых ограничительных мер.
Комментарии8
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malanoff 17 апреля 2018 | 22:34
Я лично тоже думаю ,какие смогу принять меры.
serge_moro 17 апреля 2018 | 22:45
malanoff: Страна крепостных,страна рабов .Путин и его чиновники относятся к своему населению,как к крепостным.
Люди не имеют своих прав и все законы,где написано о правах граждан не выполняются и нет никакой защиты простому человеку от беззакония чиновников на любом уровне. Путин вернул страну в крепостное право
.Страна ворует намного больше,чем производит. Страна калечит и убивает людей намного больше ,чем они рождаются. .
Путин планомерно и убедительно сокращает население,но увеличивает армию и спецслужбы. Армия и спецслужбы,фактически служaт не народу ,а воровскому,мафиозному режиму. Страна полностью погрязла во лжи,в лицемериии,в коррупции, в воровстве,,в заказных уголовных делах и убийствах,в лизоблюдстве власти. Путин превратил страну в полный отстой подстать своей политике и своему мировозрению.
Доверия нет никакого не только внутри страны,но и за ее пределами. Сегодня Россия имеет самую низкую репутацию в мире за всю свою тысячелетнюю историю. Страна с двухглвым некормленным орлом опущена ниже плинтуса. 19 лет воры и мафиози правят,а точнее грабят богатую страну ,используя все земные ресурсы в личных целях. Народ давно превратился в запуганное крепостное население и свыкся со своей трагичной судьбой. Впервые власть воров показала всему миру свой звериный оскал ,шантажируя и пугая весь мир ядерным оружием .Впервые президент-вор демонстрирует мультики,где ракета достигает Флориды и соответственно,уничтожает весь американский штат.
Ельцин выбрал самого худшего своего преемника из всего 145 миллионного народа.Если бы лучшие писатели мира хотели бы придумать подобный персонаж у них бы не хватило фантазии . Путин единственный и неповторимый . !!
domtrubaiiiataji 17 апреля 2018 | 22:37
санкций много не бывает, все верно
davi__koloradov 17 апреля 2018 | 22:39
Добавить санкций не помешает, хотя путирашка и сама на себе петлю затягивает неплохо.
glotov 17 апреля 2018 | 22:49
Ясно, что нужно готовиться к абсолютному закручиванию гаек со стороны Запада. В т.ч. и с "потоком".
rtov 17 апреля 2018 | 22:50
самое простое, что они могут сделать - запретить гражданам России иметь недвигу и бизнес в Штатах. вот пусть эти все кобзоны, агутины, киркоровы, соловьевы с толстыми и прочая шваль в районе свалки смердящей себе домишки прикупят. и чтобы лечиться тоже только дома.
begly_ 17 апреля 2018 | 22:50
Может пора врезать "Томагавками" по Кремлю, но так чтобы на Красной площади никто не пострадал..?
begly_ 17 апреля 2018 | 22:53
Чтобы Мавзолей целый остался и Ленина не разбудить..