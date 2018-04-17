Власти США рассматривают вопрос о введении дополнительных санкций в отношении России

Об этом журналистам заявил руководитель Национального экономического совета при президенте США Лоуренс Кадлоу, — передает Рейтер. Он добавил, что окончательное решение не принято, но замешательства в этом вопросе нет.

Накануне представитель Белого дома Сара Сандерс сказала, что Вашингтон рассматривает новые санкции в отношении России в ответ на химатаку в Сирии. Однако позже «Вашингтон Пост» написала, что президент Трамп отложил введение новых ограничительных мер.