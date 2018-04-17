Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль мог приехать в Россию, но не хотел этого делать из соображений безопасности
Об этом в эфире «Эха» сообщила племянница Скрипаля Виктория. «Он сказал: мне не дадут даже сойти с трапа самолета». Отвечая на вопрос, боялся ли Скрипаль, что к нему может быть применено силовое решение, Виктория ответила: «скорее всего, да». Виктория Скрипаль утверждает также, что не контактировала с российскими спецслужбами после отравления своих родственников в Солсбери. Она ходила только в Следственный комитет, чтобы выяснить, что Юлия Скрипаль действительно улетела в Великобританию, а также передавала в комитет запись своего телефонного разговора с Юлией.
Комментарии3
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glotov 17 апреля 2018 | 22:44
Вероятность, что англичане разрешили бы ему подняться по трапу самолета еще меньше.
vis_a_vis 17 апреля 2018 | 22:49
Россиян держат в неведении насчет реальных фактов из "дела Скрипаля", зато кормят их этой вездесущей Викторией. Она все видела, она все слышала, она все знает...
glotov 17 апреля 2018 | 22:52
vis_a_vis: Самое страшное, что и западных обывателей держат в неведении насчет реальных фактов. О своих же избирателей ноги вытирают.