В полиции оставляют на вторые сутки участницу Pussy Riot Марию Алехину и бывшего главу «Божьей воли» Дмитрия Энтео

В полиции оставляют на вторые сутки участницу группы Pussy Riot Марию Алехину и бывшего главу движения «Божья воля» Дмитрия Энтео. Они были задержаны накануне за акцию против блокировки Телеграма, которая прошла у Соловецкого камня на Лубянке. Еще восьмерых задержанных отпустили из ОВД до суда. Двоих оштрафовали на 10 и 20 тысяч рублей. Об этом Энтео написал в своем Твиттере.