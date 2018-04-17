В полиции оставляют на вторые сутки участницу Pussy Riot Марию Алехину и бывшего главу «Божьей воли» Дмитрия Энтео
В полиции оставляют на вторые сутки участницу группы Pussy Riot Марию Алехину и бывшего главу движения «Божья воля» Дмитрия Энтео. Они были задержаны накануне за акцию против блокировки Телеграма, которая прошла у Соловецкого камня на Лубянке. Еще восьмерых задержанных отпустили из ОВД до суда. Двоих оштрафовали на 10 и 20 тысяч рублей. Об этом Энтео написал в своем Твиттере.
Комментарии7
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abuvgrobu 17 апреля 2018 | 22:37
Этих и им подобных бездельников, желающих прожить на хайпах по любому поводу брать за малейшее телодвижение и сажать каждый раз на тридцать суток. Думается у них скоро отпадет охота всяческой херней заниматься.. Ну, а не отпадёт - сами того хотели.. Значит, им нравится времяпровождение в вонючих клоповниках..
ansh 17 апреля 2018 | 22:40
abuvgrobu: А почему в казенном доме клоповники, да ещё вонючие?
Куда дели деньги на обустройство страны, "патриот"?
ivanov356 17 апреля 2018 | 22:43
Энтео примазался.
kuznetsov5lavik 17 апреля 2018 | 22:46
Отработаные шлюхи нытья о крававойвласти.
varz 17 апреля 2018 | 22:48
Это какое-то новое шоу "за стеклом"?
polba 17 апреля 2018 | 22:52
А акция-то хоть красочная была? Я уж не говорю про публичную порнушку, ну хоть курочек то запихивали?
fleischwolf 17 апреля 2018 | 22:53
Павленского им в компашку не хватает...