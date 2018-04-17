Управление верховного комиссара ООН по правам человека усмотрела нарушения в разбирательстве по делу Телеграма

В случае в шестью лицами, о которых идет речь, похоже, отсутствовали необходимые юридические гарантии – в частности, распоряжение суда, на основании которого мог быть совершен запрос о предоставлении ключей шифрования. Международные стандарты в области прав человека требуют наличия юридических гарантий и надзора, — заявил официальный представитель управления Руперт Колвилл. Он отметил, что предоставление шифров данных по решению суда допускается только если они касаются отдельных случаев и при наличии судебного ордера, а не в массовом порядке.