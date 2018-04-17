Управление верховного комиссара ООН по правам человека усмотрела нарушения в разбирательстве по делу Телеграма
В случае в шестью лицами, о которых идет речь, похоже, отсутствовали необходимые юридические гарантии – в частности, распоряжение суда, на основании которого мог быть совершен запрос о предоставлении ключей шифрования. Международные стандарты в области прав человека требуют наличия юридических гарантий и надзора, — заявил официальный представитель управления Руперт Колвилл. Он отметил, что предоставление шифров данных по решению суда допускается только если они касаются отдельных случаев и при наличии судебного ордера, а не в массовом порядке.
Комментарии7
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morshoff 17 апреля 2018 | 22:39
Шестёрка пиндосовская . Раз такая русофобская вонь , значит правильно заблокировали .
gordy 17 апреля 2018 | 22:51
"Он отметил, что предоставление шифров данных по решению суда допускается только если они касаются отдельных случаев и при наличии судебного ордера, а не в массовом порядке."
А тут и был отдельный случай: грохнуть Телеграм, а переписка так, для общего слова?
nanarysix 17 апреля 2018 | 22:39
Камиссар? Как там дела с правами человека вна Украине? Почему заблокировали одноклассники и vk?
vilingrad 17 апреля 2018 | 22:40
nanarysix: morshoff: Навесят Вове санкций еще за Телеграм. Ва бене:)
a8olduin 17 апреля 2018 | 22:44
Одни шлюхи кругом. Нам уже и медведями с балалайками не ходить. Но Запад уже так заврался что и пропаганды не нужно, найух посылать и всё.
yuryman 17 апреля 2018 | 22:46
Даешь импортозамещение! Вместо буржуинского Telegramm, будем посылать друг друга телеграммами через Почту России.
denisevropeets 17 апреля 2018 | 22:51
Всё так, только съехавшему с катушек окурку всё это по барабану.