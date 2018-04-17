Одного из фигурантов дела о террористическом сообществе «Сеть», по словам матери, пытали во время следствия

Илью Шакурского, одного из фигурантов дела о террористическом сообществе «Сеть», пытали во время следствия. Об этом рассказала его мать Елена Богатова.

Также Елена Богатова добавила, что следователь угрожал изменить статью обвинения с участия в террористическом сообществе на его организацию.