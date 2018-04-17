Одного из фигурантов дела о террористическом сообществе «Сеть», по словам матери, пытали во время следствия
Илью Шакурского, одного из фигурантов дела о террористическом сообществе «Сеть», пытали во время следствия. Об этом рассказала его мать Елена Богатова.
Также Елена Богатова добавила, что следователь угрожал изменить статью обвинения с участия в террористическом сообществе на его организацию.
Комментарии6
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motooppic 17 апреля 2018 | 22:08
А что, террористов устрицами кормить надо и кланяться перед ними? Пусть Получают по заслугам!
master_superanalitik 17 апреля 2018 | 22:13
Одного из фигурантов дела о террористическом сообществе «Сеть», по словам матери, пытали во время следствия
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во время следствия
Илью Шакурского ни чуточки не жалко. А могло бы быть как у Маккейна, которого Бог лишил разума. Как вы знаете американский сенатор-республиканец Джон Маккейн в интервью телеканалу CBS News рассказал, что в болеет раком головного мозга. Летчик Маккейн провел пять с половиной лет во вьетнамском плену, куда попал благодаря русской ракете. Но самой большой пыткой в этом плену был гемморой, который русские не давали ему лечить. Маккейн утверждал, что каждое утро к нему входил надзиратель и требовал, чтобы заключённый кланялся ему, и, в ответ на отказ бил. Маккейн предполагал, что этот надзиратель был русским. Маккейн Был освобожден в 1973 году после подписания Парижских мирных соглашений. В настоящее время престарелый американский сенатор-русофоб Джон Маккейн перенёс операцию на кишечнике. На этот раз у Маккейна был диагностирован дивертикулит (воспалительное заболевание кишечника).
Поэтому если Илья Шакурский не хочет повторить судьбу Маккейна, то должен радоваться том что есть. Только в этом случае он не будет болеть геморроем и у него будет всё в порядке с мозгами. Только в этом случае он сможет ссаться и сраться как белый человек.
serjo1977 17 апреля 2018 | 22:19
motooppic: Пусть Получают по заслугам!
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Ты обязательно получишь. Не сомневайся...
serjo1977 17 апреля 2018 | 22:22
abuvgrobu: Тут один участвовал в кружке по моделированию подлодок. И как результат - кипятильник во рту и сломанный позвоночник. Следующим можешь стать ты. Или твой ребёнок...
abuvgrobu 17 апреля 2018 | 22:24
serjo1977: ..Или ты, что скорее всего. Гг
ivan127_4 17 апреля 2018 | 22:28
Верить террористу, что его пытают и терроризируют следственные органы - себя не уважать.
Единственное, что заинтересовало: почему фамилии разные?