Юристы Telegram обжаловали решение Таганского суда о немедленной блокировке мессенджера
Об этом сообщил один из адвокатов компании Павел Чиков.
В тексте жалобы, которую выложил в своем телеграм-канале Чиков, говорится, что постановление о немедленной блокировке принято с нарушением процессуальных норм. По мнению юристов Телеграмма, такая спешка не была обоснована. Роскомнадзор же, пытаясь блокировать приложение до вступления решения суда в силу, причиняет ущерб публичным и частным интересам пользователей, говорится в жалобе. Между тем в ООН расценили ограничение доступа к Телеграму как непропорциональную меру.
Так, по мнению представителя Верховного комиссара по правам человека Руперта Колвилла, такая мера, как блокировка из-за спора вокруг шести индивидуальных случаев, не является зеркальным ответом. Тем временем, как пишет «Фонтанка», Роскомнадзор в ходе попыток ограничить доступ к Телеграму мог утратить контроль над другими запрещенными ресурсами. Среди них сайты с цветными порнокомиксами, страницы наиболее радикально настроенных против действующей власти оппозиционеров и самый крупный торрент-трекер Рутрекер.
Роскомнадзор пытается заблокировать Телеграм с понедельника. К настоящему моменту ведомство ограничило доступ к 16 млн IP-адресам, однако мессенджер пока что продолжает свою работу.
Комментарии2
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ugiazov 17 апреля 2018 | 22:13
Блокировка до решения вышестоящего суда - наглое беззаконие.
takao 17 апреля 2018 | 22:14
Мнение спеца:
Из «достижений» РосКомНадзора можно отметить лишь снижение скорости Инета до уровня примерно 2010 года при посещении некоторых важных адресов. То есть, государство, используя «мощности» дубового идиотизма, в одночасье обесценило все миллиардные инвестиции провайдеров и сотовых операторов. А потом удивляются: почему никто не хочет в Россию инвестировать?!
А зачем цветы выращивать, если вы по ним всё равно кирзовыми сапогами?!