Юристы Telegram обжаловали решение Таганского суда о немедленной блокировке мессенджера

Об этом сообщил один из адвокатов компании Павел Чиков.

В тексте жалобы, которую выложил в своем телеграм-канале Чиков, говорится, что постановление о немедленной блокировке принято с нарушением процессуальных норм. По мнению юристов Телеграмма, такая спешка не была обоснована. Роскомнадзор же, пытаясь блокировать приложение до вступления решения суда в силу, причиняет ущерб публичным и частным интересам пользователей, говорится в жалобе. Между тем в ООН расценили ограничение доступа к Телеграму как непропорциональную меру.

Так, по мнению представителя Верховного комиссара по правам человека Руперта Колвилла, такая мера, как блокировка из-за спора вокруг шести индивидуальных случаев, не является зеркальным ответом. Тем временем, как пишет «Фонтанка», Роскомнадзор в ходе попыток ограничить доступ к Телеграму мог утратить контроль над другими запрещенными ресурсами. Среди них сайты с цветными порнокомиксами, страницы наиболее радикально настроенных против действующей власти оппозиционеров и самый крупный торрент-трекер Рутрекер.

Роскомнадзор пытается заблокировать Телеграм с понедельника. К настоящему моменту ведомство ограничило доступ к 16 млн IP-адресам, однако мессенджер пока что продолжает свою работу.