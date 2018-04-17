Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль мог приехать в Россию, но не хотел этого делать из соображений безопасности
Об этом в эфире «Эха» сообщила племянница Скрипаля Виктория. «Он сказал: мне не дадут даже сойти с трапа самолета». Отвечая на вопрос, боялся ли Скрипаль, что к нему может быть применено силовое решение, Виктория ответила: «скорее всего, да».
Виктория Скрипаль утверждает также, что не контактировала с российскими спецслужбами после отравления своих родственников в Солсбери. Она ходила только в Следственный комитет, чтобы выяснить, что Юлия Скрипаль действительно улетела в Великобританию, а также передавала в комитет запись своего телефонного разговора с Юлией.
Комментарии17
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hastings 17 апреля 2018 | 22:10
patrik05: а если бы приехал, всё было бы хорошо, сидел бы под крылышком Родины защищающей его от козней англо-саксов.
patrik05 17 апреля 2018 | 22:25
hastings:
Живой и невредимый. Уже бы на свободу вышел.
vis_a_vis 17 апреля 2018 | 22:52
\\ patrik05: Уже бы на свободу вышел //
Вышел бы?
metslag 17 апреля 2018 | 22:12
patrik05: Четко и сразу по указанию бригадира набежали на новость обосцанные портянки.
И что выблевали? свои мозги, которые оказались дерьмом.
danko1 17 апреля 2018 | 22:15
metslag: Всегда, когда новость касается Конторы на Лубянке, портянок, как стадо баранов, гонят в полном составе.
Уже по одному этому всё всегда понятно.
tom_tom 17 апреля 2018 | 22:12
Пишут что Дуров заблокировал сайт Роскомнадзора, как не соответствующего критерием свободы и демократии.
anticolorad 17 апреля 2018 | 22:32
nanarysix: высрался, портянко? 11.80
naivnyk 17 апреля 2018 | 22:06
Сказать Ась ? )))))))
naivnyk 17 апреля 2018 | 22:08
Всё стало ясно)))))
a8olduin 17 апреля 2018 | 22:08
Скрипаль попал под лошадь... новости сенсации...свежая версия..
abuvgrobu 17 апреля 2018 | 22:10
-- Бэримор, а кто это там на болотах так истошно воет?
-- Это некто Скрипаль, сэр... Не хочет жрать гречку, которой его леди Тереза пытается накормить....
ugiazov 17 апреля 2018 | 22:11
Что это за затычка в деле Скрипалей. Откуда она что может знать? Фейк за фейком.
polba 17 апреля 2018 | 22:15
ugiazov: Она фактически является единственной наследницей как сестры, так и дядюшки (мать Скрипаля недееспособна и находится на попечении Виктории).
zztop1960 17 апреля 2018 | 22:25
ВСУ уничтожили большое количество "парадной" техники наемников РФ в Луганске. Вооруженные Силы Украины уничтожили большое количество техники в районе Авиационно-технического музея Луганска, куда российские наемники ее пригнали для проведения парада 9 мая .
rico76 17 апреля 2018 | 22:28
Самое интересное она сказала чуть позже в этом же интервью Эху...
«Как только я объявилась в информационном пространстве и начала давать интервью, то Скрипали чудесным образом пошли на поправку»
За дословность не ручаюсь, но смысл точный.
Можно сделать вывод, что в случае «смерти» Скрипалей было бы очень странным не пустить ее на опознание, поэтому их решили «воскресить» и спрятать подальше ото всех глаз.
Также она высказала сомнение, а было ли вообще это «отравление»? Ни каких документальных доказательств ни кто не видел!!!
Короче, англоскунсы вляпались по полной.
idruker 17 апреля 2018 | 22:34
rico76: Ты понимаешь, элементарная наука логика гласит, что если из А следует B, то это не значит что из не-А следует не-B. T.e. если Виктория стала давать интервью и Скрипали пошли на поправку, то отсюда вовсе не следует, что если бы она не стала давать интервью, то Скрипали не пошли бы на попаравку.
Бери Викторию под руку и идите в школу учиться логике, двоечники
ospa82 17 апреля 2018 | 22:31
Конечно Юлия не контрактировала со спецслужбами. Это спецслужбы контактировали с ней во все дыры...