«Агора» запустила «горячую линию» для помощи владельцам сайтов, которые столкнулись с проблемами из-за блокировок...

Международная правозащитная организация «Агора» запустила «горячую линию» для юридической помощи владельцам сайтов и сервисов, которые столкнулись с техническими проблемами из-за блокировок Роскомнадзором IP-адресов.

За два дня Роскомнадзор заблокировал почти 16 миллионов IP-адресов Amazon и Google, пытаясь таким образом ограничить доступ к мессенджеру Телеграм. После этого в соцсетях появились сообщения о перебоях в работе сервисов и сайтов, использующих ресурсы этих компаний.