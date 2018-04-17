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21:32, 17 апреля 2018

«Агора» запустила «горячую линию» для помощи владельцам сайтов, которые столкнулись с проблемами из-за блокировок

Международная правозащитная организация «Агора» запустила «горячую линию» для юридической помощи владельцам сайтов и сервисов, которые столкнулись с техническими проблемами из-за блокировок Роскомнадзором IP-адресов.
За два дня Роскомнадзор заблокировал почти 16 миллионов IP-адресов Amazon и Google, пытаясь таким образом ограничить доступ к мессенджеру Телеграм. После этого в соцсетях появились сообщения о перебоях в работе сервисов и сайтов, использующих ресурсы этих компаний.

Комментарии

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sim202_ 17 апреля 2018 | 21:35

Щас еще позоровцев международными исками завалят...

patrik05 17 апреля 2018 | 21:51

«Агора» запустила «горячую линию» для помощи владельцам сайтов, которые столкнулись с проблемами из-за блокировок...

Павлик Чиков - агент спецслужб США.

vilingrad 17 апреля 2018 | 22:30

patrik05: Заставь чекиста богу молиться- он всем лбы поразбивает:)

ugiazov 17 апреля 2018 | 21:37

Расскажу ему, как было со мной
Как лечили от свободы меня

Как хотели, чтобы был я слепой
У слепого так легко все отнять
Как хотели за меня все решать
В чем ходить, где жить и чем мне дышать
Как хотели запретить мне мечтать,

: Олег Газманов - Свежий ветер

max3446 17 апреля 2018 | 21:59

"Агора" начала свою деятельность в 2005 году. Учреждена Казанским правозащитным центром, Читинским правозащитным центром и Чувашской правозащитной организацией «Щит и меч» 28 апреля 2005 года, государственная регистрация — 12 сентября 2005 года.

В 2013 году прокуратура потребовала от Ассоциации зарегистрироваться в качестве иностранного агента. По сведениям Прокуратуры Республики Татарстан, Ассоциация «Агора» участвовала в политической деятельности, используя средства, полученные от Государственного департамента США. 21 июля 2014 года организация включена в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
Ликвидирована решением суда по иску Минюста РФ 10 февраля 2016 года.

ктобы сомневался что враги России, холуи западных спецслужб тут же возбудятся и будут оказывать помощь таким же врагам нашей Родины

motooppic 17 апреля 2018 | 22:05

Где все дерьмо и отстой- там всегда Агора крутится....

ludvig14 17 апреля 2018 | 22:16

как-то напоминает партизанщину времен ВОВ. Взорвать мост, чтобы по нему не прошел вражеский состав. И глубоко нас№№тьт, что по этому мосту идут и эшелоны с ранеными!

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