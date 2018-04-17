«Агора» запустила «горячую линию» для помощи владельцам сайтов, которые столкнулись с проблемами из-за блокировок
Международная правозащитная организация «Агора» запустила «горячую линию» для юридической помощи владельцам сайтов и сервисов, которые столкнулись с техническими проблемами из-за блокировок Роскомнадзором IP-адресов.
За два дня Роскомнадзор заблокировал почти 16 миллионов IP-адресов Amazon и Google, пытаясь таким образом ограничить доступ к мессенджеру Телеграм. После этого в соцсетях появились сообщения о перебоях в работе сервисов и сайтов, использующих ресурсы этих компаний.
Комментарии7
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sim202_ 17 апреля 2018 | 21:35
Щас еще позоровцев международными исками завалят...
patrik05 17 апреля 2018 | 21:51
«Агора» запустила «горячую линию» для помощи владельцам сайтов, которые столкнулись с проблемами из-за блокировок...
Павлик Чиков - агент спецслужб США.
vilingrad 17 апреля 2018 | 22:30
patrik05: Заставь чекиста богу молиться- он всем лбы поразбивает:)
ugiazov 17 апреля 2018 | 21:37
Расскажу ему, как было со мной
Как лечили от свободы меня
Как хотели, чтобы был я слепой
У слепого так легко все отнять
Как хотели за меня все решать
В чем ходить, где жить и чем мне дышать
Как хотели запретить мне мечтать,
: Олег Газманов - Свежий ветер
max3446 17 апреля 2018 | 21:59
"Агора" начала свою деятельность в 2005 году. Учреждена Казанским правозащитным центром, Читинским правозащитным центром и Чувашской правозащитной организацией «Щит и меч» 28 апреля 2005 года, государственная регистрация — 12 сентября 2005 года.
В 2013 году прокуратура потребовала от Ассоциации зарегистрироваться в качестве иностранного агента. По сведениям Прокуратуры Республики Татарстан, Ассоциация «Агора» участвовала в политической деятельности, используя средства, полученные от Государственного департамента США. 21 июля 2014 года организация включена в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
Ликвидирована решением суда по иску Минюста РФ 10 февраля 2016 года.
ктобы сомневался что враги России, холуи западных спецслужб тут же возбудятся и будут оказывать помощь таким же врагам нашей Родины
motooppic 17 апреля 2018 | 22:05
Где все дерьмо и отстой- там всегда Агора крутится....
ludvig14 17 апреля 2018 | 22:16
как-то напоминает партизанщину времен ВОВ. Взорвать мост, чтобы по нему не прошел вражеский состав. И глубоко нас№№тьт, что по этому мосту идут и эшелоны с ранеными!