Бывший сотрудник АНБ Эдвард Сноуден поддержал основателя Телеграма Павла Дурова
Требование ФСБ предоставить ключи для дешифровки сообщений пользователей Сноуден назвал тоталитарным. «Отказ и сопротивление подобному требованию это единственный правильный ответ», — написал Сноуден в своем Твиттере.
Комментарии8
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balaganov2001 17 апреля 2018 | 21:37
Осторожнее - лишат пайка. Будешь жрать кору дуба.
niknik 17 апреля 2018 | 21:37
Наш пацан ))
zztop1960 17 апреля 2018 | 21:41
Вот и я поддержал , только что зарегистрировался та Телеграме
yevlaxli 17 апреля 2018 | 21:54
Думаю,теперь ему светит дальняя поездка.
ts 17 апреля 2018 | 22:21
yevlaxli: Нет, просто урежут пайку. Пенсию назначат 8 тыщ...
fedor55 17 апреля 2018 | 22:10
Сноуден наверно пожалел, что слил секреты АНБ. Боролся с проклятыми спецслужбами США, а РФ где он очутился получил в 100 раз хуже.
eduard53 17 апреля 2018 | 22:43
А чё это модер так шустро потёр мой тутошний коммент, кстати - не выбивающийся из общего тренда? Что ж, повторюсь, не впервой ...
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Так Сноуден - не идейный дурачок, а просто дурачок? Он, что, только сейчас прозрел,
а до сих пор не ощущал здешнего тоталитарно-лубянского смрада?
ospa82 17 апреля 2018 | 22:48
Даже идиот выздоравливает в современной России