При блокировке мессенджера Телеграм Роскомнадзор утратил контроль над ранее запрещенными ресурсами
В России снова доступны порнографические сайты, онлайн-казино, а также энциклопедия экстремизма, — сообщает «Фонтанка». Пользователям также доступны сайты наиболее радикально настроенных против действующей власти оппозиционеров, проукраинские и проамериканские сайты, интернет-сборники ультраправых идей и самый крупный торрент-трекер Рутрекер.
Комментарии39
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zztop1960 17 апреля 2018 | 21:35
Спасибо Роскомнадзору , я только что зарегестрировался на Telegram
svedov161 17 апреля 2018 | 21:37
Просто в шоке! Такой мусор сейчас стал доступен!
arye_11 17 апреля 2018 | 21:41
zztop1960:
Блин...!!!
Ни ракету запустить, ни"Новичок" подсыпать, ни Телеграмм запретить.
Ничегошеньки не получается у кремлевских чудаков на букву "мэ".
Историки будущего назовут это проклятое для России время - "Власть криворуких".
"Что ни делает дурак, все он делает не так"(с)
patrik05 17 апреля 2018 | 21:45
В России снова доступны порнографические сайты, онлайн-казино, а также энциклопедия экстремизма, — сообщает «Фонтанка»...
Фейк-ньюз какой-то, набирал в поисковике русофобские грязножопые Грани.ру и Каспаров.ру... не фурычат.
arye_11 17 апреля 2018 | 21:53
patrik05:
Это, Хухрик, потому, что ты набирал их своими немытыми руками и вдобавок кривыми пальцами.
Попробуй умойся, и все у тебя получится.
Удачи тебе, дегенерат.
uhovostro 17 апреля 2018 | 21:57
arye_11: /Попробуй умойся/
Вы слишком многого от него хотите...
oldpartizan 17 апреля 2018 | 21:59
arye_11: обскре поносились по полной?
patrik05 17 апреля 2018 | 22:00
arye_11:
По-моему в случае с Грани.ру и Каспаров.ру, руки наоборот надо говном намазать, ведь для этих людей говно - как молоко матери. На Грани.ру даже такая рубрика была "дерьмометр". про жизнь диаспоры.
arye_11 17 апреля 2018 | 22:07
patrik05:
На Грани.ру даже такая рубрика была "дерьмометр". про жизнь диаспоры.
________________________________________________
Хухрик, ты ошибаешся.
Категорически с тобой не согласен.
"Дерьмометр", он же "Говномер" не про жизнь диаспоры, а взгляд "диаспоры" на далекую "родину".
Я прошу, хоть ненадолго
Боль моя, ты оставь меня.
Тоска по грибным дождя, короче. по Кемеровам и Волоколамскам.
thrash_metal_86 17 апреля 2018 | 22:09
arye_11:
Нубло, рот закрой.
Проверил, ни Рутрекер ни Мэйнтрекер не открываются напрямую
vilingrad 17 апреля 2018 | 22:17
patrik05: России снова доступны порнографические сайты, онлайн-казино, а также энциклопедия экстремизма, "
Это того стоило!
mews Михаил Степанцов 17 апреля 2018 | 22:41
patrik05, за порносайты и какие-то загадочные русофобские ресурсы не могу говорить, а вот патриотическое издание "Грани" с многолетней, вначале - бумажной, историей, вполне доступно.
На первой странице заголовки "Ковровые блокировки", "Убийство на живца", "Застенок запирается".
Может, у Вас внутренняя спецблокировка в Вашей локальной сети - ну как в организациях "Одноклассники" блокируют? Или дело в том. что Вык Вы "в поисковике" набираете - а в адресной строке не пробовали?
uhovostro 17 апреля 2018 | 21:47
arye_11: Да просто это Путин снова всех переиграл, вот!..
tvitov66 17 апреля 2018 | 21:55
uhovostro: посему выходит что это Дуров, а не ПУтин, Гарант 29-й Статьи Конституции РФ, которая ПРЯМО гарантирует каждому свободу мысли и слова, право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом; гарантируется свобода массовой информации; цензура запрещается.
djuga 17 апреля 2018 | 21:50
arye_11: "Что ни делает дурак, все он делает не так"(с)
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Не было такого никогда, и тут опять... (с)
danko1 17 апреля 2018 | 21:53
djuga: Ну что делать, если кругом одни дураки во властных, силовых и контролирующих структурах?
Умных людей из страны выживают, а сами ни на что не способны.
Они даже не знают, что тайну переписки нельзя нарушать.
citizen1962 17 апреля 2018 | 22:07
arye_11: "власть криворуких"
Есть более точное определение - жопорукие. Роскомнадзором не запрещенное.
drgonish 17 апреля 2018 | 22:12
arye_11:
{ни Телеграмм запретить. ]
Телеграм запрещать всерьез нельзя. А то у населения классовое самосознание проснется. Сейчас через скандал попиарят, и мессенджер станет еще популярнее. А малолетние интеллектуалы и дальше будут верить, что Телеграм не сливает все напрямую Лубянке. :))
{ни"Новичок" подсыпать]
А можно поинтересоваться вашим мнением: даже если исходить из такого фантастического предположения, что РФ при делах, то зачем использовать именно вонючее и опасное вещество зариновой группы, когда с 30х годов есть яды, факт применения которых выявить нельзя?
arye_11 17 апреля 2018 | 22:23
drgonish:
Ваш вопрос содержит скрытую подоплеку - зачем, мол, им делать так-то и так-то, ели это глупо и нелогично, ведь не дураки же они там.
А я вам дам не менее простой ответ - Именно, что так, они "там" дураки. Глупцы, тупицы, идиоты, ослы...
И исходя из своей природы поступают глупо и нелогично.
Жизнь подтверждает мою точку зрения, а не вашу.
mas_mas 17 апреля 2018 | 22:23
arye_11: Зато у всех диссертации, докторские)))))))))))))))))))))))))))))))))
deti_sgoreli_izza_karlika 17 апреля 2018 | 21:41
zztop1960: Роскомпозор отличная наглядная модель тупой ничего не умеющей власти))))
Не особо пользовался телеграммом, но теперь буду принципиально))) Так и надо – иметь эту преступную и тупую власть во все щели. До тех пор, пока люди не поднимутся и нее свергнут воров России.
Пашке Дурову респект и уважуха!!
zztop1960 17 апреля 2018 | 21:50
deti_sgoreli_izza_karlika: Вот и я , раньше не пользовался Телеграмом , а теперь из принципа зарегистрировался и посоветую друзьям
zztop1960 17 апреля 2018 | 21:35
Спасибо Роскомнадзору , я только что зарегестрировался на Telegram
mavreh 17 апреля 2018 | 21:38
zztop1960: Чё, аж 2 раза? ^^
andreyvitalevich 17 апреля 2018 | 21:36
Так это что, скрепным россиянам опять можно порнушку смотреть? Так ведь и разложиться могут, мысли всякие непристойные поиметь... Хотя... Какие там мысли! Скрепы есть скрепы, а стойло есть стойло.
ura_123 17 апреля 2018 | 21:44
andreyvitalevich: Мысли поиметь непристойные,а потом ладошки побрить православные!
;-)
zztop1960 17 апреля 2018 | 21:46
andreyvitalevich: Теперь россияне ради интереса начнут регестрироватся на Телеграме и проверять как работают порно сайты и другие , ранее запрещённые
dictvena 17 апреля 2018 | 21:53
andreyvitalevich: и корыто есть корыто.
fedor55 17 апреля 2018 | 21:40
Рукожопые дебилы из РКН просто переполнили таблицу с запрещенными Ip адресами у провайдеров, она ограничена производителями маршрутизаторов, теперь 16 млн. айпишинков амазона придется доставать из бана
mavreh 17 апреля 2018 | 21:40
MMMUHAHAHAHAHAHAHAAAA!!!
frauava17 17 апреля 2018 | 21:57
ura_123: Зря Вы радуетесь. Только представьте, что произойдет, если им придет в голову отстреливаться в Сирии - у меня вся ватная родня на Кипре...
А хоть бы и не в Сирии - одинаково получится. (((
ura_123 17 апреля 2018 | 22:11
frauava17: Главное что мы с Вами на "Юге" ))))
Как там говаривали во времена СССР-знал бы прикуп.жил бы в Сочи!
;-)
klegg 17 апреля 2018 | 21:43
фееричная организация
alena01 17 апреля 2018 | 21:45
На отдыхе в Израиле едем с семьей на экскурсию в Вифлеем...
На КПП палестинский гаишник мечется в толчее машин, размахивая руками, но только ухудшает ситуацию...
Диалог водителя нашей машины с гидом (оба русскоязычные)
- Когда в следующий раз поедем, таки подарим ему полосатую палку...
- Какая палка, он же сам себя ударит...
- Может, свисток??? Пусть свистит...
- Нет... Опасно... Может проглотить...
vovksamara 17 апреля 2018 | 21:47
Ситуация у Роскомнадзора, это как дилема либо пики точенные, либо...
drgonish 17 апреля 2018 | 21:54
Ну хоть совестливые теперь руки разомнут.
arkady 17 апреля 2018 | 21:59
Это полный кайф. Показан идиотизм РКН и Думы с ее законами. Если ещё Телеграмм устоит, будет просто праздник!
eslichestno 17 апреля 2018 | 22:05
За что боролись, на то и напоролись. Бараны.
ivan127_4 17 апреля 2018 | 22:47
В России снова доступны порнографические сайты, онлайн-казино, а также энциклопедия экстремизма
___________
Так вот куда все хомяки ломанулись.