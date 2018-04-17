Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль мог приехать в Россию, но не хотел этого делать из соображений безопасности...

Об этом в эфире «Эха Москвы» сообщила племянница Скрипаля Виктория. «Он сказал: мне не дадут даже сойти с трапа самолета». Отвечая на вопрос, боялся ли Скрипаль, что к нему может быть применено силовое решение, Виктория ответила: «скорее всего, да». Виктория Скрипаль утверждает также, что не контактировала с российскими спецслужбами после отравления своих родственников в Солсбери. Она ходила только в Следственный комитет, чтобы выяснить, что Юлия Скрипаль действительно улетела в Великобританию, а также передавала в комитет запись своего телефонного разговора с Юлией.