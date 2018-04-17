Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль мог приехать в Россию, но не хотел этого делать из соображений безопасности
Об этом в эфире «Эха Москвы» сообщила племянница Скрипаля Виктория. «Он сказал: мне не дадут даже сойти с трапа самолета». Отвечая на вопрос, боялся ли Скрипаль, что к нему может быть применено силовое решение, Виктория ответила: «скорее всего, да». Виктория Скрипаль утверждает также, что не контактировала с российскими спецслужбами после отравления своих родственников в Солсбери. Она ходила только в Следственный комитет, чтобы выяснить, что Юлия Скрипаль действительно улетела в Великобританию, а также передавала в комитет запись своего телефонного разговора с Юлией.
Комментарии8
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glotov 17 апреля 2018 | 21:34
...Отвечая на вопрос, боялся ли Скрипаль, что к нему может быть применено силовое решение....
Это на Эхе такими терминами оперируют?
patrik05 17 апреля 2018 | 21:41
Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль мог приехать в Россию, но не хотел этого делать из соображений безопасности...
"Мой прадед говорил: "Я имею желание купить дом, но не имею возможности. Я имею возможность купить козу, но не имею желания". Так давайте же выпьем за то, чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями!.."
antipatrick46 17 апреля 2018 | 22:03
patrik05: Дружище Патрикей, ты оказывается благородный отпрыск Гайдая. Хотя, думается мне, что тут скорее Балбес замешан.
polba 17 апреля 2018 | 21:46
Ну разумеется. МИ-6 ни за что не позволило бы своему агенту уехать в Россию.
akademik_ugarov_56 17 апреля 2018 | 21:53
Как стало известно, он мог приехать и в Беларусию, но не хотел этого делать, поскольку не любит бульбу.
ugiazov 17 апреля 2018 | 21:49
Что эту Викторию без мыла везде пихают? Кто она такая? Что она может знать? Одни фейки.
drgonish 17 апреля 2018 | 21:50
[Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль мог приехать в Россию, но не хотел этого делать из соображений безопасности]
Учитывая, что только в одной стране мира с предателями из России происходит всякое с завидной регулярностью, то соображать надо было раньше.
nanarysix 17 апреля 2018 | 21:50
Хватит врать! Скрипалей атравил Киркоров по заданию Пугачёвой по приказу Кадырова через Путина. На крыше прямо жидким помазали по морде.