Власти США рассматривают вопрос о введении дополнительных санкций в отношении России
Об этом журналистам заявил руководитель Национального экономического совета при президенте США Лоуренс Кадлоу, — передает Рейтер. Он добавил, что окончательное решение не принято, но замешательства в этом вопросе нет.
Накануне представитель Белого дома Сара Сандерс сказала, что Вашингтон рассматривает новые санкции в отношении России в ответ на химатаку в Сирии. Однако позже «Вашингтон Пост» написала, что президент Трамп отложил введение новых ограничительных мер.
Комментарии36
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navsegda 17 апреля 2018 | 21:37
Пральна , надо русским дать время принять антисанкции на прошлые санкции , а то не поспевают
patrik05 17 апреля 2018 | 21:39
Власти США рассматривают вопрос о введении дополнительных санкций в отношении России...
Это никогда не кончится, надо готовиться к войне с Украиной - оккупированная и растерзанная бывшая УССР, станет разменной монетой в переговорах с западом.
ivanov356 17 апреля 2018 | 21:42
patrik05: Украина сегодня не та, как думают неутомимые патриоты. Да и не популярныес меры у обнищавших жителей этой страны.
antimalin 17 апреля 2018 | 21:43
Больной раком головного мозга и русофобией старец-сенатор Маккейн перенес уже 5-ю операцию по удалению опухоли головного мозга.
Поддерживают старца на морфии.
Скоро прикажет жыть.
kottigr1 17 апреля 2018 | 21:46
antimalin: Если проклятые пиндосы снова чего нибудь запретят жуликам и ворам Путина, то он наверняка в ответ начнет расстреливать взятых в заложники россиян.. Ну или срать им запретит в ответ на американские санкции.. Как обычно.
antimalin 17 апреля 2018 | 21:48
kottigr1: Ты всегда феерическую ахинею несёшь.
Странно, что я тебя тебя до сих пор не отправил куда подальше.
kottigr1 17 апреля 2018 | 21:51
antimalin: Путин молодец ! Запретил россиянам качественные американские лекарства, нормальные европейские продукты питания, но разрешил бесплатно собирать в лесах валежник.. Ты рад тому, что Путин считает тебя быдлом ?
ivanov356 17 апреля 2018 | 21:52
kottigr1: "Ну или срать им запретит..."
Для патрика, главного говномётчика, это будет катастрофа.
metslag 17 апреля 2018 | 21:58
ivanov356: Наоборот, патрик ведь не срет, он через рот испражняется.
Так что этот запрет ему будет только на пользу.
navsegda 17 апреля 2018 | 22:10
antimalin: Америка это не Маккейн и не Трамп , это система и себе в ущерб она действовать не будет никогда
navsegda 17 апреля 2018 | 21:44
patrik05: О , как ) Выходит что к войне с Украиной не готовы , а на НАТО рыпаетесь
То есть ты хочешь оккупировать и растерзать славянскую страну что бы Дерипаске разрешили торговать в Америке аллюминием ? Ты точно не здоров
aleksandr39 17 апреля 2018 | 21:53
patrik05: УРА !!!! Теперь у нас в России закроют все аптеки и больницы , опять увеличат тарифы ЖКХ ,подымут цены на бензин и продукты ,прекратят финансирование образования .Даешь санкции .УРА !!!!
hunterhead 17 апреля 2018 | 22:13
"Власти США рассматривают вопрос о введении дополнительных санкций в отношении России"
"Все это только на пользу России"
путен в.в.
domtrubaiiiataji 17 апреля 2018 | 22:31
кловуны, вы до Киева идете уже 5й год, тебе даже в страшном сне не присниться то, что вас ждет в Украине, сколько у вас уже здесь кровных врагов, за век не отмоетесь
gardaratat 17 апреля 2018 | 22:31
patrik05:
пожар в рашке, а вшивый об Украине.
vilingrad 17 апреля 2018 | 22:34
patrik05: Трамп играет с Путиным, как котяра с мышкой. Придушит лапой- отпустит. Вовка наверно, уже и диареей и недержанием мочи страдает, бедолага. А ты не воруй:)
Патрик, ты бы как-то суетился, первым в ветке отмечался. И польза от тебя, правда, единственная. На тебя хорошо накидывать комментарий, удобно. Как на Вову дохлых собак весят. В этом вы похожи, да...
master_superanalitik 17 апреля 2018 | 22:05
Власти США рассматривают вопрос о введении дополнительных санкций в отношении России
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Я бы на месте властей США этого не делал бы. Иначе власти США ожидает судьба Маккейна, которого Бог лишил разума. Как вы знаете американский сенатор-республиканец Джон Маккейн в интервью телеканалу CBS News рассказал, что в болеет раком головного мозга. Летчик Маккейн провел пять с половиной лет во вьетнамском плену, куда попал благодаря русской ракете. Но самой большой пыткой в этом плену был гемморой, который русские не давали ему лечить. Маккейн утверждал, что каждое утро к нему входил надзиратель и требовал, чтобы заключённый кланялся ему, и, в ответ на отказ бил. Маккейн предполагал, что этот надзиратель был русским. Маккейн Был освобожден в 1973 году после подписания Парижских мирных соглашений. В настоящее время престарелый американский сенатор-русофоб Джон Маккейн перенёс операцию на кишечнике. На этот раз у Маккейна был диагностирован дивертикулит (воспалительное заболевание кишечника).
Поэтому если власти США не хотят повторить судьбу Маккейна, то должны отменить антирусские санкции. Только в этом случае они не будут болеть геморроем и у них будет всё в порядке с мозгами. Только в этом случае они смогут ссаться и сраться как белые люди.
ospa82 17 апреля 2018 | 22:35
master_superanalitik: Для супер аналитика предельно скучновато. Больше огонька и задоринки,пригожинец!+
nanarysix 17 апреля 2018 | 21:40
testmeter: Куда портянкам за хохло-троллями успеть? Засрали всё ЙЕХО- ашотамуних?
piterjanis 17 апреля 2018 | 21:41
testmeteсугс.цэ пэрэмоха.
ushkujnik 17 апреля 2018 | 21:44
Чем глубже и непреодолимей будет бездна между Святой Русью и иудео-масонским мiром - тем легче мы освободимся от морока и пленящих нас иллюзий... Тем скорее мы покончим с внутренним врагом и преодолеем пропасть между великой исторической Россией и убогой, временной, ничтожной, но, увы, всё ещё правящей нами Россиянией...
anticolorad 17 апреля 2018 | 22:43
ushkujnik: это боярка? али бырло на гнилых яблоках? что-то не разберу...
mashulya 17 апреля 2018 | 21:51
Да сколько уже можно ждать?!?! Вводите уже!
testmeter 17 апреля 2018 | 22:24
mashulya: Ожидание - это самое приятное ;)
a8olduin 17 апреля 2018 | 22:01
Власти США всё пыжаться...пыжаться... Как бы ещё придавить Россию? Мечтают как СССР, не получиться. Осталось по старинке - топить корабли? Тоже самое может сделать и Россия.
kottigr1 17 апреля 2018 | 22:07
a8olduin: Путин и без помощи США прекрасно справляется с задачей по уничтожению России и её народа..
Все, что нужно знать о нынешней России..
При Путине 95% жителей России являются или нищими, или бедными. 4,5% - обеспеченными и 0,5% - богатыми.
Даже сами путинисты оценивают глубину падения:
"Так 10% не могут себе купить продуктов питания, 29% одежду. То есть 39% россиян буквально нищие. А еще для 41% опрошенных затруднительно купить бытовой прибор типа холодильника или телевизора. Еще 14% не могут купить себе автомобиль или дом. И лишь 3% могут позволить себе все. 80% россиян ощущают себя бедными или нищими." - ВЦИОМ
Это называют в РФ - "стабильностью", а за пределами РФ - "Нигерией в снегах".
Падение продолжается.......
a8olduin 17 апреля 2018 | 22:13
kottigr1: Чего ты мне рассказываешь? Я здесь живу. Тунеядцев везде хватает. Как правило живут на пособия или мамину-бабушкину пенсию и ноют.
ospa82 17 апреля 2018 | 22:39
a8olduin: С тобой всё ясно: живёшь на стипендию, получаешь налом пригожинские , налогов не платишь. И кто здесь ещё тунеядец?
gardaratat 17 апреля 2018 | 22:38
a8olduin:
почему же не получиться как с СССР? рашка поди сильнее совка что-ли?
lev62 17 апреля 2018 | 22:08
Больше санкций для Путина! Хороших и разных! Высунулся из тины - санкций ему слегонца. Сказал что-то - санкций побольше и погорячей. Выступил не по уму, затупил что-то про ядерные ракеты - надавать ему санкций мама не горюй, чтобы сидел в своём болоте тихо и радовался своей изумительной старости тихохонько.
greeg1 17 апреля 2018 | 22:25
Друзья делают тебя царем, враги делают тебя бессмертным. (С)
Международные санкции и эмбарго давно пользуются своей популярностью.Были санкции
противо- Корейские, Иранские, Южноафриканские в конечном счете именно они приводили к желаемому результату. И только противороссийские санкции в полной мере показывают мировому сообществу как можно в лёгкую посадить на пятую точку и отбросить на несколько десятилетий назад огромную Державу и её ключевые отрасли промышленности мирового масштаба без единого выстрела и насильственного свержения власти. Я даже вижу как в предвкушении потирают руки мелкие фирмочки от халявы чуть продвинуться вперед на фондовых биржах.
ivan127_4 17 апреля 2018 | 22:31
Вашингтон рассматривает новые санкции в отношении России в ответ на химатаку в Сирии.
_________
Мне вот интересно: а почему белые каски свалили вместе с террористами?
ospa82 17 апреля 2018 | 22:41
ivan127_4: Они свалили ОТ террориста Асада и его лучших друзей
ivan127_4 17 апреля 2018 | 22:44
ospa82: То есть им ближе те, кто на камеру режет глотки людям, включая детей?
valia47 17 апреля 2018 | 22:34
Все к лучшему. Украинский народ объединился, когда горе пришло извне, поэтому и нам это полезно. В тяжелой ситуации, когда угроза извне всегда видно кто есть кто. Когда мы выстоим, они поймут чего мы стоим и не во всем Путин неправ в метафизическом смысле, а мы поймем, что надо признавать приоритет международных правил, а значит и внутри страны закон будет торжествовать рано или поздно.
shai13 17 апреля 2018 | 22:40
За преследование интернета тоже нужны санкции.