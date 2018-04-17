Жители Одинцово жалуются, что из-за закрытия полигона «Ядрово» образовалась несанкционированная свалка в 8-м микрорайоне города. По их словам, местная коммунальная служба свозит мусор на территорию промзоны и сжигает его там. Местные жители жалуются, что из-за дыма и гари по ночам нечем дышать. Компания «Одинцовское коммунальное хозяйство и благоустройство» подтвердила РБК, что у них был договор с полигоном «Ядрово», полигон перекрыли. Однако они не собираются постоянно свозить мусор в промзону и даже обещают постепенно вывезти его оттуда полностью.