Жители Одинцово жалуются, что из-за закрытия полигона «Ядрово» образовалась несанкционированная свалка
Жители Одинцово жалуются, что из-за закрытия полигона «Ядрово» образовалась несанкционированная свалка в 8-м микрорайоне города. По их словам, местная коммунальная служба свозит мусор на территорию промзоны и сжигает его там. Местные жители жалуются, что из-за дыма и гари по ночам нечем дышать. Компания «Одинцовское коммунальное хозяйство и благоустройство» подтвердила РБК, что у них был договор с полигоном «Ядрово», полигон перекрыли. Однако они не собираются постоянно свозить мусор в промзону и даже обещают постепенно вывезти его оттуда полностью.
Комментарии4
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gvs 17 апреля 2018 | 21:08
Надо отправить Росгвардию на разгон несанкционированной свалки. ))) И арестовать мусор на 15 суток )))
fikus74 17 апреля 2018 | 21:11
бузатерить пробовали?
stebinmaku 17 апреля 2018 | 21:14
Закон сообщающихся отходов..
kir_pich_101 17 апреля 2018 | 21:14
а по ночам дышать и не надо, спать надо!
А ещё пора в ЕдРово пора продавать билеты, как в заповедник с лечебным воздухом.