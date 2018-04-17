Российским студентам, обучающимся в «недружественных» странах, предложили вернуться на родину
Об этом пишет «Коммерсантъ». Соответствующий проект запустило Россотрудничество. Предложение касается россиян, которые учатся в вузах Великобритании, а также ряда других государств, и которые хотят вернуться в Россию «по политическим причинам». Россотрудничество обещает помочь студентам, а именно перевести их в МГИМО или трудоустроить. Декан факультета управления и политика МГИМО Генри Сардарян заявил, что вуз сумеет в экстренном порядке принять несколько сотен студентов.
Ранее Министерство образования сообщало, что в прошлом году в зарубежных вузах обучалось около 60-ти тысяч россиян.
Комментарии8
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semia 17 апреля 2018 | 21:05
Ну прямо все дети чиновников рванут счастливые на Родину. Не для того в России воруют их папки -мамки!
ruzke 17 апреля 2018 | 21:06
ни кто не захочет возвращения в вонючее болото
bozman_xl 17 апреля 2018 | 21:13
Россотрудничество обещает студентам перевести их в МГИМО или трудоустроить.
Не, не согласятся, они, как минимум, потребуют 1 (один) гектар на Дальнем Востоке, с возможностью бесплатно собирать хворост, за пределами этого гектара.
nitsahon 17 апреля 2018 | 21:09
Россотрудничеству (с его идиотской инициативой) можно еще лозунг для этой акции подсказать:"Меняю ближний Запад на Дальний Восток"...
"по политическим причинам" студенты - скорее - сменят одну зап.страну на другую(чем на Россию)..
cite 17 апреля 2018 | 21:11
Каким же надо быть дебилом, чтобы хотеть вернуться в рашу по политическим причинам, таких студентов лучше сразу к психиатру.
kir_pich_101 17 апреля 2018 | 21:17
Так на родину или на Дальний Восток?
Там уже китайцы давно и родиной там не пахнет.
prade 17 апреля 2018 | 21:17
Эти страны недружественны Кремлю, а не к студентам из России. Надеюсь, что студенты поймут это, и не будет наказывать сами себя за чужие грехи.
master_superanalitik 17 апреля 2018 | 21:20
Российским студентам, обучающимся в «недружественных» странах, предложили вернуться на родину
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Это предложение полностью поддерживаю! Иначе всех этих студентов ожидает судьба Маккейна, которого Бог лишил разума. Как вы знаете американский сенатор-республиканец Джон Маккейн в интервью телеканалу CBS News рассказал, что в борьбе с раком головного мозга врачи дают ему очень плохой прогноз. Маккейн провел пять с половиной лет во вьетнамском плену, где подвергался пыткам. Но самой большой пыткой был гемморой, который русские не давали ему лечить. Он утверждал, что каждое утро к нему входил надзиратель и требовал, чтобы заключённый кланялся ему, и, в ответ на отказ, наносил ему удар в висок. Маккейн предполагал, что этот надзиратель был русским. Маккейн Был освобожден в 1973 году после подписания Парижских мирных соглашений. В настоящее время престарелый американский сенатор-русофоб Джон Маккейн перенёс операцию на кишечнике. На этот раз у Маккейна был диагностирован дивертикулит (воспалительное заболевание кишечника).
Поэтому если студенты не хотят повторить судьбу Маккейна, то должны уйти из зарубежных ВУЗов стран-русофобов. Только в этом случае они не будут болеть геморроем и у них будет всё в порядке с мозгами. Только в этом случае они смогут ссаться и сраться как здоровые люди.